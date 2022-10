Sunčano, do 26 stepeni

Na sjeveru, ujutru, po kotlinama magla ili niska oblačnost.

Danas će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano.

Vjetar uglavnom slab do umjeren, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 16, najviša dnevna od 15 do 26 stepeni.

Podgorica: Pretežno sunčano. Povremeno će duvati slab do umjeren sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha oko 15, najviša dnevna do 26 stepeni.

Izvor-dan.me