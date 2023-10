Sunčano, do 28 stepeni

U Crnoj Gori danas će biti sunčano, uz povremeno malu do umjerenu oblačnost i tokom dana prijatno toplo vrijeme. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla ili sumaglica. Jutarnja temperatura vazduha od četiri do 17, najviša dnevna od 20 do 28 stepeni.



Na sjeveru Crtne Gore, ujutru po kotlinama magla ili sumaglica. Tokom dana sunčano i toplo uz slabu visoku oblačnost. Vjetar slab promjenljiv. Temperatura od 20 do 26 stepeni.

Na jugu, sunčano, uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost. Vjetar slab južni i jugozapadni. Temperatura u najtoplijim predjelima 26 do 28 stepeni.

MORE,mirno do malo talasasto.Vjetar slab južni. Temperatura mora od 23 do 24 stepena.

Crna Gora naredna tri dana

Narednih dana – i za vikend će se nastaviti slično vrijeme, uz umjeren, a u nedjelju i pojačan južni i jugozapadni vjetar.

Na jugu, u subotu sunčano, u nedjelju pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći postepeno naoblačenje. Vjetar umjeren u nedjelju i pojačan, južni.

Prognoza za Evropu:

Ciklon sa sjeverozapada i zapada, sjutra će donijeti kišu duž zapadne obale, a na britanskiim ostrvima i u Skandinaviji i pljuskove s grmljavinom, praćene jakim južnim i jugozapadnim vjetrom. Malo kiše se očekuje i u uskom pojasu centralnih predjela, a krajem dana i tokom noći u zapadnim oblastima Pirineja i u baltičkim zemljama. Na Mediteranu, južnim i jugoistočnim oblastima i dalje pretežno ili djelimično sunčano i suvo vrijeme. Toplotni pojas iz zapadnih predjela postepeno se premješta istočnije, prema centralnoj Evropi i centralnom Mediteranu. Temperatura od 11 stepeni u Oslu do 29 u Rimu.

Prognoza za Balkan:

Na Balkanu se nastavlja miholjsko ljeto, uz neuobičajeno visoku dnevnu temperaturu. Jutro će biti svježe, uz maglu po kotlinama i duž riječnih tokova. Temperatura uglavnom 25 do 29 stepeni.

Zanimljivi podaci:

12. oktobra 2001. godine u Danilovgradu izmjerena je najviša temperatura za taj datum u Crnoj Gori od 30,2 stepena. A 12. oktobara 2001. godine izmjerena najviša temperatura na primorju od skoro 29 stepeni, koliko je bilo u Herceg Novom.

Izvor-rtcg