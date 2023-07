Sunčano, do 36 stepeni

Na sjeveru Crne Gore, jutros lokalno sa maglom, tokom dana sunčano i toplo, popodne slab do umjeren razvoj oblaka u planinama na sjeveroistoku. Najviša dnevna temperatura od 24 do 32 stepena. Na jugu, sunčano i toplo. Temperatura vazduha do 36 stepeni.

More će biti malo talasasto. Vjetar ujutru i naveče-tokom noći slab do umjeren, a na jugoistoku akvatorijuma pojačan sjeveroistočni. Tokom dana slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, na području “Ulcinjske rivijere” popodne umjeren do pojačan zapadni. Temperatura mora do 27 stepeni. UV index, vrlo visok, između 9 i 10 UV jedinica.

PROGNOZA ZA NAREDNA TRI DANA

Narednih dana, na sjeveru, u utorak i srijedu, u jutarnjim satima lokalno sa maglam, tokom dana sunčano i natprosječno toplo. Temperatura u porastu. U popodnevnim satima u planinskim oblastima dolaziće do pojačanog razvoja oblaka i tek ponegdje lokalno u planinama moguća je pojava grmljavine i kratkotrajne kiše naročito u srijedu. U srijedu očekuje se umjeren do pojačan jugozapadni vjetar.

Na jugu, u utorak i srijedu, sunčano i toplo. U centralnim planinskim predjelima u popodnevnima satima umjeren razvoj oblaka. Zbog jačanje priliva toplog vazduha sa sjeverozapada Afrike, temperatura će imati tendenciju porasta