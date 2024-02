Sunčano i danas, temperatura do 18 stepeni

U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano, a najviša temperatura vazduha iznosiće 1 stepeni.

Na sjeveru Crne Gore ujutru po kotlinama kratkotrajno magla ili niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano.

Vjetar slab do umjeren, promjenljiv. Temperatura do 15 stepeni.

Na jugu takođe sunčano. Vjetar će biti slab i promjenljiv. Temperatura na primorju do 19 stepeni.

More će biti mirno do malo talasasto. Vjetar slab do umjeren, zapadni. Temperatura mora 14 stepeni.

Narednih dana na sjeveru, u nedjelju i ponedjeljak promjenljivo oblačno, uglavnom suvo i malo svježije. Vjetar povremeno umjeren do pojačan i sjeverni.

Na jugu, u nedjelju i ponedjeljak pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno.

Takođe će povremeno biti umjerenog do pojačanog sjeveroistočnog vjetra. Temperatura bez bitnije promjene.

Evropa:

Iznad većeg dijela Evrope sjutra suvo – promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a najsunčanije na Pirinejima, centralnom Mediteranu i jugu kontinenta.

Kiša na britanskim ostrvima, u uskom pojasu između zapadnih i centralnih predjela kontinenta i na jugu zapadnog Mediterana.

Snijega će biti na sjeverozapadu Rusije. Najviša dnevna temperatura u glavnim gradovima: od minus 2 u Moskvi do 18 stepeni u Rimu.

Balkan:

Na Balkanu i dalje lijepo vrijeme, s više sunčanih perioda. Više oblaka u zapadnim i centralnim predjelima.

Temperatura prilično ujednačena i relativno visoka za ovo doba godine. U većini predjela do 16 stepeni.

Izvor-rtcg