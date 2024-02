Sunčano i danas, temperatura do 18 stepeni

U Crnoj Gori danas će biti sunčano i toplo vrijeme.

Na sjeveru Crne Gore, ujutru po kotlinama kratkotrajno magla ili niska oblačnost, tokom dana sunčano i osjetno toplije vrijeme. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera. Temperatura do 15 stepeni.

Na jugu sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme za ovo doba godine. Vjetar slab promjenljivog smjera. Temperatura vazduha na primorju do 18 stepeni.

More će biti mirno do malo talasasto. Vjetar slab do umjeren, ujutru sjeveroistočni, tokom dana zapadnih smjerova. Temperatura mora 14 stepeni.

Narednih dana na sjeveru, u subotu pretežno sunčano, a u nedjelju promjenljivo oblačno ponegdje moguće slabe padavine i malo svježije.

U jutarnjim satima po kotlinama moguća magla ili niska oblačnost.

Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u nedjelju umjeren do pojačan sjeverni.

Na jugu, prvog dana vikenda sunčano, a u nedjelju malo do umjereno oblačno uz sunčane periode.

Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u nedjelju popodne umjeren sjeverni. Temeperatura vazduha bez promjene.

Prognoza za Evropu

Talas sa sjeverozapada preko zapadnih predjela do zapadnog Mediterana uslovljava mjestimičnu kišu na tom prostoru i postepeno se premješta prema centralnim predjelima.

Nešto više padavina, i to kiše i snijega se očekuje u Skandinaviji i na području Baltičkog mora. Malo kiše će biti i na području Grčke i Turske, a ponegdje slabog snijega u Rusiji.

Iznad centralnih i južnih predjela se zadržava polje visokog pritiska i relativno topla vazdušna masa, pa je u tim oblastima pretežno sunčano vrijeme.

Najviša dnevna temepratura u glavnim gradovima od minus 7 u Moskvi do 18 stepeni u Rimu.

Prognoza za Balkan

Iznad većeg dijela Balkana pretežno sunčano, samo će na jugu i jugoistoku uz promjenljivu ili povećanu oblačnost, ponegdje biti kiše. Ujutru po kotlinama moguća magla, a tokom dana toplo vrijeme za ovo doba godine.

Temperatura vazduha uglavnom od 10 do 15, a duž jadranske obale i do 18 stepeni.

Izvor-rtcg