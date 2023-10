Sunčano i narednih dana, do 28 stepeni

U Crnoj Gori traje još Miholjsko ljeto, a temperatura vazduha biće od 17 do 25 stepeni na sjeveru, do 28 na jugu, u najtoplijim predjelima.

Na sjeveru Crne Gore ujutru se očekuje prijepodne magla ili povećana niska oblačnost. Tokom dana biće pretežno sunčano.

Vjetar slab promjenljivog smjera, a temperatura vazduha kretaće se od 17 do 25 stepeni.

Na jugu se nastavlja miholjsko ljeto. Biće sunčano ili pretežno sunčano i tokom dana se očekuje toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera na krajnjem jugoistoku tokom jutra pojačan sjeveroistočni.

Temperatura vazduha u najtoplijim predjelima 26- 28 stepeni.

More će biti mirno do malo talasasto. Vjetar slab južnih smjerova, ujutru ili prijepodne na području Bara i Ulcinja, umjeren do pojačan sjeveroistočni. Temperatura mora 23 stepena.

Narednih dana, u četvrtak i petak, u jutarnjim satima po kotlinama magla, koja se ponegdje može zadržati i veći dio prijepodneva. Tokom dana pretežno sunčano i dosta toplo vrijeme za ovo doba godine.

Na jugu, u četvrtak i petak se nastavlja pretežno sunčano i toplo vrijeme. Tokom dana skoro sa ljetnjom temperaturom vazduha.

Prognoza za Evropu

Topla vazdušna masa u sklopu termobaričkog grebana zahvata zapadni, centralni Mediteran i veći dio zapadne i centralne Evrope, i uslovljava pretežno sunčano ili promjenljivo oblačno, suvo i toplo vrijeme.

Sa Atlantika na sjeverozapad i sjever se proširo prostrani i duboki visinski ciklon, koji zahvata dio britanskih ostrva i sjeverni dio Njemačke, postepeno se premješta istočnije, i donosi mjestimičnu kišu pljuskove i grmljavinu, jake i olujne vjetrove južnih i zapadnih smjerova i dosta svježije vrijeme.

Odlazeći ciklon sa sjeveroistoka sa jako hladnim vazduhom pruža dolinu do jugoistoka kontinenta i doprinosi sporadičnim padavinama. Temperatura vazduha od 8 stepeni u Moskvi do 30 u Rimu.

Prognoza za Balkan

Polje povišenog vazdušnog pritiska i sjutra obezbjeđuje pretežno sunčano i toplo vrijeme iznad većeg dijela Balkana.

Promjenljive oblačnosti i ponegdje slabe kiše će biti samo na jugu i jugoistoku.

Temperatura vazduha uglavnom od 25-28 stepeni, a na jugoistoku nešto niža.

Zanimljivosti

U Podgorici je 10.oktobra 2001. godine izmjerena najviša temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od 30,3 stepena.

Danas je temperatura bila samo za oko 3 stepena ispod ove najviše.

I danas na području Glavnog grada temperatura je prešla ljetnjih 25 stepeni.

U proteklih deset dana za redom, temperatura je prelazila 25 stepeni, ovo se po drugi put dešava u posljednjih 20 godina.

Izvor-rtcg