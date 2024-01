Sunčano i sjutra, temperatura do 15 stepeni

U Crnoj Gori sjutra će biti sunčano i lijepo vrijeme.

Na sjeveru sjutra pretežno sunčano. Ujutru jak mraz, po kotlinam magla ili niska oblačnost, koja se ponegdje može zadržati prijepodne. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjevernih smjerova. Temperatura vazduha od 3-10 stepeni.

Na jugu, sunčano, jutro svježije, a tokom dana malo toplije vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, na krajnjem jugoistoku tokom jutra umjeren sjeveroistočni. Temperatura vazduha na primorju do 15 stepeni.

More malo do umjereno talasasto. Vjetar slab do umjeren, tokom jutra sjeveroistočni, danju sjeverozapadni i zapadni. Temperatura mora 13 stepeni.

Narednih dana, u srijedu i četvrtak sunčano ili pretežno sunčano. U jutarnjim satima umjeren do jak mraz, a po kotlinama magla koja se duž riječnih tokova može zadržati i prijepodne. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Tokom dana toplije vrijeme.

Na jugu u srijedu i četvrtak sunčano, uz slab do umjeren vjetar promjenljivog smjera, uz blagi porast dnevne temperature vazduha.

EVROPA

Nastavlja se uticaj prostranog polja visokog vazdušnog pritiska iznad većeg dijela kontinenta, tako da će dominrati stabilno vrijeme sa dosta sunčanih intervala uz jutarnju maglu.

Sjeverozapadne predjele skoro neprekidno zapljuskuju talasi sa Atlantika i donose oblake, jake jugozapadne i zapadne vjetrove i slabe do umjerene sniježne padavine.

Na istočnom Mediteranu i jugu kontinenta je ciklonska cirkulacija koja uslovljava kišu, a u planinama snijeg. Najviša dnevna temperatura vazduha od -2 stepena u Oslu do 15 u Madridu.

BALKAN

Na području Grčke i Turske pretežno oblačno mjestimično sa kišom, a u planinama sa snijegom. U ostalim predjelima pretežno sunčano, uz maglu po kotlinama u jutarnjim ili prijepodnevnim satima.

Dnevna temperatura vazduha dosta ujednačena i u većini predjela od 6-10 stepeni.

Izvor-rtcg