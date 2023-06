Sunčano i toplije, do 34 stepena

Na sjeveru Crne Gore danas će biti pretežno sunčano i još toplije. Ujutru ponegdje po kotlinama kratkotrajno magla, poslijepodne slab do umjeren razvoj oblaka, dok je u planinama lokalno moguća kiša ili grmljavina. Temperatura od 25 do 33 stepena.

Na jugu države, pretežno sunčano i veoma toplo. Poslijepodne u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren južni i zapadni.Temperatura od 30 do 34 stepena.

More će biti malo talasasto. Vjetar slab do umjeren, pretežno zapadni i sjeverozapadni. Temperatura mora oko 24 stepena. UV indeks vrlo visok, oko 8 UV jedinica.

Na Sjeveru naredna tri dana

Na sjeveru u četvrtak pretežno sunčano i toplije. U petak takođe više sunčanih perioda, popodne lokalno kiša ili grmljavina, uz manji pad temperature.

Na Jugu naredna tri dana

Na jugu, u četvrtak i petak sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblaka, a u petak veče i tokom noći postepeno jače naoblačenje.

Izvor-rtcg