Sunčano i toplije, temperatura od 9 do 14 stepeni

Na sjeveru Crne Gore danas sunčano do malo oblačno. Ujutru po kotlinama može biti magle. Vjetar slab, krajem dana samo na planinama umjeren južni. Toplije nego danas, temepratura do 9 stepeni. Na jugu, sunčano. Nakon hladnog jutra, tokom dana prijatno toplo. Temperatura do 14 stepeni.

More, mirno do malo talasasto. Vjetar slab i promjenljivog smjera. Temperatura mora oko 14 stepeni.

Narednih dana, na sjeveru u utorak promjenljivo oblačno, uz mogućnost za slab snijeg uglavnom na planinama. Vjetar pojačan do jak sjeverni, naročito u centralnim predjelima. U srijedu umjereno oblačno, a sjeverni vjetar će se već u jutarnjim satima smiriti.

Na jugu u utorak promjenljivo. Ponovo će biti umjerenog, ponegdje i jakog, tokom noći na srijedu na udare i veoma jakog sjeveroistočnog vjetra. U srijedu takođe promjenljivo, a vjetar već ujutro u slabljenju. Temperatura bez bitnijih promjena, do 14 stepeni.

EVROPA

Iznad istočnog dijela Evrope djeluje polje visokog vazdušnog pritiska, dok sa Atlantskog okeana pristiže dubok i jak ciklon. Kao posljedica ovakvog razmještaja sistema, kiše će biti u zapadnoj Evropi, Britanskim ostrvima i zapadu Norveške, a snijega u Finskoj i Baltiku. Najhladnije na sjeveru Rusije, s temperaturama do -25, najtoplije na zapadu Portugala, do 15 stepeni.

BALKAN

Na Balkanu uglavnom sunčano. Krajem dana jače naoblačenje na zapadu, sa slabim padavinama u Sloveniji. Po kotlinama će u prvom dijelu dana biti magle, pa će se izdvajati kao najhladnije oblasti, najtoplije na obalama Jonskog mora do 12 stepeni.

Izvor-rtcg