Sunčano i toplo, do 33 stepena

Na sjeveru Crne Gore, ujutru ponegdje po kotlinama magla ili sumaglica. Tokom dana pretežno sunčano i pravo ljetnje vrijeme. Na jugu, pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 33 stepena.



Na sjeveru Crne Gore, ujutru ponegdje po kotlinama magla ili sumaglica. Tokom dana pretežno sunčano i pravo ljetnje vrijeme. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv. Temperatura od 24 do 31 stepen.

Na jugu, pretežno sunčano i toplo. Poslijepodne ili krajem dana, umjerena, uglavnom visoka oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni. Temperatura do 33 stepena.

MORE, malo talasasto. Vjetar slab do umjeren uglavnom jugoistočni. Temperatura mora oko 24 stepena, a UV indeks oko 6 UV jedinica.

Crna Gora – naredna tri dana

Narednih dana: Na sjeveru, u četvrtak i petak promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. U četvrtak ponegdje slaba kiša, a u petak popodne lokalno moguć i pljusak s grmljavinom. Temperatura u manjem padu.

Na jugu, u četvrtak promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a u petak pretežno sunčano. Poslijepodne umjeren razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren, južni i jugoistočni, a u petak i zapadni. Temperatura u malom kolebanju.

Izvor-rtcg