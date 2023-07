Sunčano i toplo, do 39 stepeni

U Crnoj Gori danas se očekuje toplo i sunčano vrijeme, a na jugu temperatura će biti do 39 stepeni.

Na sjeveru Crne Gore sjutra ujutru moguća je ponegdje magla ili niska oblačnost. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo, a u popodnevnim satima u planinskim predjelima očekuje se jači razvoj oblaka sa uslovima za lokalnu kišu sa grmljavinom.

Duvaće slab do umjeren, ponegdje i pojačan jugozapadni i zapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 27 do 35 stepeni.

Na jugu i dalje sunčano i jako toplo vrijeme. Duvaće slab do umjeren vjetar južnih smjerova. Temperatura u najtoplijim mjestima oko 39 stepeni.

More će biti mirno do malo talasasto, a vjetar slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova. Temperatura mora do 28 stepeni.

UV indeks je vrlo visok, oko 10 UV jedinica, pa se preporučuje obavezna zaštita od sunčevog zračenja.

Za vikend će biti pretežno sunčano, ali sa realnim izgledima za prolazno naoblačenje sa uslovima za kratkotrajnu kišu sa grmljavinom posebno tokom noći između subote i nedjelje i u nedjelju ujutru. U subotu će duvati pojačan i jak južni i jugozapadni vjetar.

Na jugu za vikend pretežno sunčano. U subotu popodne tokom noći između subote i nedjelje u kontinentalnim predjelima lokalno je moguća prolazna kiša i grmljavina. U nedjelju se očekuje se i manji pad temperature.

Izvor-rtcg