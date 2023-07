Sunčano i toplo, na sjeveru moguća kiša

Na sjeveru Crne Gore danas će biti sunčanih perioda, u popodnevnim satima očekuju se pljuskovi, dok će na jugu biti sunčano i toplo.

Na sjeveru ujutru po kotlinama očekuje se magla ili niska oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren promjenljivog smjera.

Najviša dnevna temperatura vazduha nešto viša nego danas i kretaće se od 24 do 30 stepeni.

Na jugu se poslijepodne očekuje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar će uglavnom slab do umjeren zapadnih smjerova. Temperatura vazduha biće do 34 stepena.

More će biti malo do umjereno talasasto. Vjetar će biti slab do umjeren, poslijepodne i pojačan, sjeverozapadni. Temperatura mora do 26 stepeni, a UV index biće vrlo visok, oko 9 UV jedinica.

U petak u Crnoj Gori na sjeveru će biti promjenljivo sa sunčanim periodima ali i nešto više oblaka. Na širem prostoru očekuje se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz manji pad temperature. Krajem dana i tokom noći će biti i umjerenog do pojačanog sjevernog vjetra.

U subotu, ujutru lokalno niska oblačnost i magla, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar.

U petak na jugu pretežno sunčano, u kontinentalnim predjelima u popodnevnim satima jači razvoj oblaka, ponegdje uz kišu i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U subotu sunčano. Oba dana će povremeno biti umjerenog do pojačanog sjeveroistočnog vjetra, naročito u noćnim i jutarnjim satima.

Izvor-rtcg