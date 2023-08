Sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni

U Crnoj Gori danas se očekuje sunčano i toplo vrijeme.

Na sjeveru će biti pretežno sunčano i osjetno toplije.

Ujutru po kotlinama očekuje se kratkotrajno magla, a poslijepodne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar će biti umjeren, ponegdje i pojačan, južni i jugozapadni.

Najviša dnevna temperatura kretaće se od 27 do 33 stepena.

Na jugu će biti sunčano iili pretežno sunčano i veoma toplo.

Vjetar će biti slab do umjeren, ponegdje i pojačan južni. Temperatura u najtoplijim mjestima oko 35 do 36 stepeni.

More će biti malo do umjereno talasasto. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, uglavnom, južni i jugoistočni.

Temperatura mora oko 28 stepeni. UV indeks biće vrlo visok, oko 9 UV jedinica.

Narednih dana na sjeveru Crne Gore u petak pretežno sunčano i veoma toplo, a u subotu promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima.

Uglavnom u drugom dijelu dana očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina.

Ujutru po kotlinama moguća je kratkotrajna magla.

Vjetar će biti umjeren, a u planinama pojačan i jak južni i jugozapadni. U petak već će biti svježije.

Na jugu, u petak sunčano i veoma toplo. U subotu promjenljivo i nestabilno, tokom većeg dijela dana povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina.

Ponegdje su moguće umjerene do obilne padavina. Vjetar umjeren, do jak južni. Temperatura u subotu u padu.

Izvor-rtcg