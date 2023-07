Sunčano i veoma toplo, do 38 stepeni

U Crnoj Gori danas će biti sunčano i veoma toplo, a temperatura će se kretati od 34 do 38 stepeni.

Na sjeveru ujutru se ponegdje po kotlinama očekuje magla, a tokom dana biće sunčano i još toplije.

Poslijepodne u planinskim dijelovima očekuje se ponegdje umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar će biti slab do umjeren promjenljivog smjera.

Najviša dnevna temperatura kretaće se od 27 do 34 stepena.

Na jugu će biti sunčano i veoma toplo u većini mjesta tropska temperatura. Najviša dnevna temperatura vazduha oko 38 stepeni.

More će biti malo talasasto, a vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Temperatura mora do 27 stepeni. UV index biće vrlo visok, između 9 i 10 UV jedinica.

Narednih dana na sjeveru, u četvrtak i petak pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Ujutru po kotlinama kratkotrajno magla, a u popodnevnim satima ponegdje umjeren razvoj oblačnosti, naročito u petak, kada je na krajnjem sjeveru lokalno moguća kratkotrajna kiša i grmljavina.

U četvrtak će duvati umjeren do pojačan južni i jugozapadni vjetar, dok će u petak vjetar biti slab do umjeren promjenljivog smjera. U četvrtak porast, a u petak blagi pad temperature vazduha.

Na jugu, četvrtak i petak dva tropska sunčana dana, sa najvišom dnevnom temperaturom vazduha na primorju 35-38, a na širem prostoru Podgorice i Danilovgrada oko 39-40 stepeni. Vjetar će biti slab do umjeren južnih smjerova.

Izvor-rtcg