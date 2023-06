Sunčano i veoma toplo, tokom noći naoblačenje

Na sjeveru Crne Gore danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Ujutru ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno magla, poslijepodne, a naročito tokom noći, više oblaka sa mnogo većim izgledima za pojavu mjestimične kiše i grmljavine. Temperatura vazduha će biti od 26 do 33 stepena. Na jugu države pretežno sunčano i veoma toplo. Poslijepodne slab do umjeren razvoj oblačnosti, lokalno moguća kratkotrajno kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren južni i zapadni. emperatura vazduha od 31 do 35 stepeni.

More će biti talasasto. Vjetar uglavnom slab do umjeren jugoistočni, poslijepodne i jugozapadni. Temperatura mora oko 24 stepena. UV index, vrlo visok, oko 8 UV jedinica.

U naredna tri dana na sjeveru Crne Gore pomjenljivo, nestabilno i osjetno svježije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Promjenljivo, ponegdje uz kišu biće i u nedjelju, naročito u sjeveroistočnim predjelima. Oba dana povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Na jugu, u subotu promjenljivo, sunčani intervali, ali i nestabilno, sa prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom i malo svježije. U nedjelju duži sunčani periodi, a malo kiše je moguće uglavnom na jugoistoku. Povremeno će duvati umjeren vjetar sjevernih smjerova.

Talas koji je prethodnih dana u pojedinim djelovima zapadne Evrope donio dosta padavina još uvijek se zadržava iznad Njemačke, ali se premješta prema centralnim predjelima, tako da će i sjutra biti umjerenih do obilnih padavina na području Njemčke, u pojasu Alpa, i u dijelu centralne Evrope. I u Skandinaviji i na sjeveroistoku ima rasplinute ciklonske cirkulacije koja donosi mjestimičnu kišu i grmljavinu, a slaba kiša će zahvatiti i dio britanskih ostrva. Na Mediteranu, jugu i istoku kontinenta pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Temperatura vazduha od 20 stepeni u Berlinu do 36 u Beogradu.



Na Balkanu iako će i dalje biti veoma toplo vrijeme, već prijepodne krajnje sjeverozapadne, a u drugom dijelu dana i tokom noći zapadne i centralne predjele Balkana, zahvatiće nestabilan talas sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, tako da su lokalno moguće i vremenske nepogode. Na jugu i jugoistoku će se zadržati pretežno sunčano. Temperatura vazduha od 30 do 36 stepeni.

Što se tiče zanimljivosti vezanih za vremenske prilike, 2012. u Podgorici izmjerena je najviša temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od 38,1 stepen. 22.juna 2012. u Herceg Novom izmjerena je najviša temperatura na primorju za današnji dan od 35,4 stepena.

Izvor-rtcg