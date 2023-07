Sunčano, na sjeveru manji pad temperature

U Crnoj Gori na sjeveru biće pretežno sunčano uz manji pad temperature. U drugom dijelu dana i tokom noći uz prolaznu oblačnost lokalno je moguća kratkotrajna kiša i pljuskove as grmljavinom. Na jugu, i dalje sunčano i veoma toplo, tropski vreo dan. Temperatura u najtoplijim mjestima oko 40 stepeni.

Crna Gora – SJEVER

Na sjeveru Crne Gore, pretežno sunčano uz manji pad temperature. U drugom dijelu dana i tokom noći uz prolaznu oblačnost lokalno je moguća kratkotrajna kiša i pljuskove as grmljavinom.

Duvaće slab do umjeren, ponegdje i pojačan južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 27 do 35 stepeni.

Crna Gora – JUG

Na jugu, i dalje sunčano i veoma toplo, tropski vreo dan. Duvaće slab do umjeren vjetar južnih smjerova. Temperatura u najtoplijim mjestima oko 40 stepeni.

MORE, mirno do malo talasasto. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova. Temperatura mora do 28 stepeni.

UV index, vrlo visok, oko 10 UV jedinica, pa se preporučuje obavezna zaštita od sunčevog zračenja.

Crna Gora (za tri dana – sjever)

Narednih dana na sjeveru, u petak i subotu pretežno sunčano i dalje dosta toplo vrijeme. Povremeno će biti umjerene oblačnosti, a u popodnevnim satima lokalno je moguća prolazna kiša sa grmljavinom. Duvaće umjeren, a u subotu i pojačan južni vjetar.

Crna Gora (za tri dana – jug)

Na jugu, u petak i subotu sunčano odnosno pretežno sunčano i dalje tropski toplo, ipak za stepen dva nižom temperaturom nego smo imali ovih dana.

Izvor-rtcg