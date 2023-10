Sunčano na sjeveru, na jugu moguća kiša

U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme.

Na sjeveru ujutru po kotlinama magla ili niska oblačnost. Tokom dana očekuje se dosta sunčanih perioda i toplije vrijeme, uz pojačan južni vjetar.

Temperatura vazduha od 14 do 21 stepen.

Na jugu biće dosta oblaka uz nešto sunčanih perioda, a u jutarnjim i naročito noćnim satima, ponegdje se očekuje kiša.

Vjetar će biti umjeren do jak jugoistočni, duž obale povremeno istočni. Temperatura vazduha do 23 stepena.

More će biti umjereno talasasto do talasasto. Vjetar umjeren do jak jugoistočni. Temperatura mora oko 22 stepena.

U Crnoj Gori će u petak biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a subotu, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina.

Oba dana očekuje se jak južni vjetar i neobično visoka temperatura vazduha, za ovo doba godine.

Na jugu, u petak ponegdje kiša na primorju moguć i pljusak sa grmljavinom, a u subotu kišovito, uz česte pljuskove i grmljavinu.

Mjestimično se očekuju umjerene do obilne količine padavina. Duvaće pojačan i jak jugoistočni vjetar. Temperatura vazduha u petak skoro ljetnja, a u subotu malo niža.

Prognoza za Evropu

Zapadna i veći dio centralne Evrope, kao i zapadni Mediteran su pod uticajem prednje strane prostranog visinskog ciklona sa Atlantika koji će donijeti čestu kišu pljuskove i grmljavinu, na širem području ovog prostora, i jak južni i jugozapadni vjetar, a na Pirinejima i Francuskoj se očekuju i obilne količine padavina.

Ovaj proces će zahvatiti širi pojas Alpa, dok skoro stacionarni ciklon na sjeveru i sjeveroistoku sa dosta hladnim vazduhom, produkuje malo padavina.

Centralni Mediteran, jug i jugoistok kontinenta su u znaku suvog vremena sa dosta sunčanih intervala.

Temperatura vazduha od 3 stepena u Helsinkiju do 27 u Rimu.

Prognoza za Balkan

Sjeverozapadne, manjim dijelom zapadne i centralne predjele Balkana će sjutra zahvatiti oblačni sistem ranije pomenutog procesa, i usloviti mjestimični kišu ili pljusak sa grmljavinom, dok će se u ostalim oblastima zadržati suvo vrijeme sa sunčanim periodima.

Temperatura vazduha dosta viša nego prethodnih dana, i kretaće se od 17 stepeni na sjeverozapadu do 25 na jugu.

Zanimljivosti

U Podgorici je 18. oktobra 1993.godine izmjerena najviša temperatura za taj datum u Crnoj Gori od skoro 30 stepeni.

U Ulcinju je 18. oktobra 1993.godine izmjerena najviša temperatura na primorju od 28 stepeni.

Izvor-rtcg