SUTRA SLAVIMO SVETOG NIKOLU: Ovo su stari običaji koje je nekada svaka porodica poštovala, a DANAS IH MNOGI NI NE ZNAJU

Izdvojili smo stare običaje na Svetog Nikolu koje su nekada svi uvažavali, posebno oni čija je to krsna slava.

Pravoslavni vernici 19. decembra slave Svetog Nikolu, slavu koju obeležava najviše srpskih porodica. Postoji izreka da Svetog Nikolu slavi pola Srbije, a pola ide na slavu. I to nije bez razloga. Naime, to je slava sa najdužom tradicijom u našem narodu i s obzirom na to, razvili su se naročiti običaji koji prate ovaj praznik.

Sveti Nikola je za života podučavao ljude, lečio, davao siromašnima. Mnogi ne znaju, ali on je postao zaštitnik mornara zato što je svoj imetak koristio za otkup zarobljenika. Otmice mornara u četvrtom veku, kada je živeo ovaj svetac, bile su česta pojava. Predanje kaže da je Nikola mnoge spasao tako što je otmičarima nudio veliki novac za trampu.

Običaju koje valja ispoštovati na Svteog Nikolu:

Ne rade se kućni poslovi

Sveti Nikola je u kalendaru Srpske pravoslavne crkve obeležen crvenim slovom i zbog toga postoji verovanje da ne valja raditi nikakve kućne poslove, usisavati, prati veš, čistiti.

Darujte decu

Budući da je Sveti Nikola poznat i kao zaštitnik dece, od davnina je postojao običaj da se na dan kada se ovaj sveatc slavi, daruju deca orasima, jabukama i slatkišima. Tokom noći, dok deca spavaju, Sveti Nikola bi ima ostavio darove u cipele ili pokraj prozora. Deca bi naročito za taj dan, očistila svoje cipele i stavila ih blizu kreveta kako bi se ujutru prvo njima obradovala.

Zasadite božićno žito

Božićno žito, simbol plodne nadolazeće godine, novog života i dobrih useva sadi se na ovaj praznik da bi do Božića stiglo dovoljno da naraste

Lađari pucaju iz topova

Na ovaj praznik, gde god da se nađu, lađari spuštaju sidra. Zaustavljaju lađe dok se mornari pomole svetitelju i onda nastavljaju put. Pripremaju topove za paljbu odajući počast svome zaštitniku. Na ovaj način slavu je obeležavao i knez Miloš Obrenović.

Napravite šarene kolače u obliku ptice

Na jugu Srbije tradicionalno se na ovaj dan prave šareni kolači u obliku ptice. Zajedno sa pogačom i vinom odnose se u crkvu na osveštenje molitvom i vinom. Nakon toga, služe se gostima, a pre svih deci.

Slavite posnu slavu

Slava Svetog Nikole pada u vreme velikog božćnog posta. Tradicija je da se za Nikoljdan pripremaju posna jela.

Oprostite drugima dugove

U Vizantiji je na Svetog Nikolu bio običaj da se na taj dan amnestiraju zatvorenici. U narodu postoji verovanje da će onome ko danas oprosti dug sledeća godina biti bogata i plodna. Postoji i verovanje da danas ne treba nikoga podsećati na dug, niti mu dodatno otežavati položaj zbog toga što je dužnik.

Na taj dan treba odnositi poklone onima koji slave Svetog Nikolu. Međutim, i svečari koji slave ne smeju po običaju svoje goste pustiti praznih ruku, već im obavezno moraju dati darove pre nego što pođu kući.

Izvor-kurir rs