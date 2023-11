Svaki drugi nezaposleni stariji od 40 godina

Bez posla je preko 17.000 građana od 40 do 60 godina i bez gotovo šanse da im se omogući ustavno pravo na rad.

Na evidenciji nezaposlenih nalazi se oko 8.119 mladih od 15 do 30 godina, dok je skoro 39.000 građana bez posla, pokazuju novi podaci Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG), koji su dostavljeni „Danu“. Podaci Zavoda pokazuju i da je preko 17.000 građana od 40 do 60 godina bez posla, odnosno gotovo svaki drugi registrovani na evidenciji biroa rada.

Ovi podaci zabrinjavaju, posebno što ova lica spadaju u kategoriju teže zapošljivih, sa malom izvjesnošću da dođu do posla i eventualno sjutra ostvare penziju.

– Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) nalazi se 38.976 nezaposlenih lica, od čega je 22.642 ili 58,09 odsto žena. U poređenju sa istim periodom prošle godine, došlo je do smanjenja nezaposlenosti za 5.414 lica ili 12,20 odsto. Lica starosti od 15 do 30 godina ragistrovano je 8.119 ili 20,83 odsto (5.048 žena ili 62,17%). Najviše ih je sa IV stepenom stručne spreme (2.836 ili 34,93%), zatim sa VII-1 stepenom 2.202 ili 27,12% i sa I stepenom stručne spreme 1.951 ili 24,03%. Lica starosti od 40 do 60 godina je ragistrovano 17.724 nezaposlenih ili 45,47% (9.571 žena ili 54%). Najviše ih je sa I stepenom stručne spreme (7.137 ili 40,27%), zatim sa III stepnom 4.337 ili 24,47% i IV stepen 4.293 ili 24,22%, kazali su za „Dan“ iz Zavoda.

Ne zna se koliko nezaposlenih će učestvovati u popisu

Iz Zavoda za zapošljavanje kažu da je za potrebe popisa stanovništva planirano angažovanje 3.774 popisivača i 420 instruktora.

– Još uvijek nijesmo dobili podatke od Uprave za statistiku o broju nezaposlenih lica koja će biti angažovana za potrebe popisa, dodaju iz Zavoda.

Kada je u pitanju broj građana bez posla po opštinama, osim Podgorice gdje je 6.618 nezaposlenih lica, a time i bez primanja, prednjače Rožaje sa 4.846 i Berane sa 4.153 nezaposlena.

U Andrijevici su 822 nezaposlena, Budvi 714 lica bez posla, u Bijelom Polju 3.483, Baru 1.422, Cetinju 1.036, Danilovgradu 824, Gusinju 658, Herceg Novom 413, Kolašinu 205, Mojkovcu 870, Nikšiću 3.918, Plavu 1.940, Petnjici 978, Pljevljima 2.162, Plužinama 222, Šavniku 76, Tivtu 253, Tuzima 889, Ulcinju 909, Žabljaku 156 nezaposlenih lica, saopštili su za „Dan“ iz Zavoda za zapošljavanje.

Iz Zavoda za zapošljavanje nijesu odgovorili „Danu“ na pitanja u vezi sa aktivnostima koje ta institucija preduzima kako bi licima koja su bez posla, posebno u kategoriji mladih i starijih nezaposlenih lica, ponudila mogućnost da rade.

Dosadašnje vlade nijesu preduzele nikakve konkretne korake u pravcu iznalaželja rešenja za drastično smanjenje nezaposlenosti, osim najava i sezonskih ponuda za posao, nije bilo konkretnijih rezultata.

Izvor-dan