Svaki drugi podstanar u riziku da postane beskućnik

Rast kirija kojem svjedočimo u poslednje dvije godine kreće se u prosjeku do 100 odsto, a na Primorju bilježimo rast cijena rentiranja i do nevjerovatnih 200 odsto, kazao je Dragan Živković

Nova vlada mora urgentno reagovati prema podstanarskoj populaciji, jer su kirije u poslednje dvije godine porasle i do 100 odsto u Podgorici, a na Primorju i do 200 odsto, a svaki drugi podstanar je u riziku da postane beskućnik, poručio je za „Dan“ predsjednik Udruženja podstanara Dragan Živković. Ističe da cijenu zakupa stana sa režijama u ovom momentu jedva podmiri i prosječna plata u državi, a sa minimalnom od 450 eura može se priuštiti jednosoban stan u Podgorici. Takva situacija, kako naglašava, prosto je neizdrživa.

– Rast kirija kojem svjedočimo poslednje dvije godine kreće se u prosjeku do 100 odsto, što se tiče centralnog dijela Crne Gore. Međutim, na Primorju bilježimo rast cijena rentiranja i do nevjerovatnih 200 odsto. Nova realnost rentiranja govori nam da se u Podgorici jednosoban stan više ne može iznajmiti ispod 400–450 eura, dok se na Primorju za zakup jednosobnog stana mora izvojiti od 700 do 900 eura – ukazao je Živković.

Upitan kako se ljudi snalaze s obzirom da plate ne prate rast cijena, kaže da se štedi na hrani da bi se imao krov nad glavom.

Snalaze se nauštrb hrane, potreba za djecu, ljekova, pozajmicama… jedan dio podstanara uspijeva, ajmo reći, održati tempo. Međutim, moramo napomenuti da je, usled nerealnog poskupljenja kirija, jedan dio podstanara već platio ceh i morali su se seliti usled nemogućnosti plaćanja novih cijena rente. Oni su morali preći u manje stanove, ići na periferiju grada ili se vratiti u roditeljske domove, barem privremeno – rekao je Živković.

Ogromna siva zona koja guta milione

Prema popisu iz 2011. godine, 78,2 odsto (150.288) domaćinstva živi u stanovima čiji su vlasnici ili suvlasnici. Prema istim podacima, 9,6 odsto (18.425) su podstanarska ili domaćinstva koja zakupljuju stan u kome žive. Kod roditelja, djece ili drugih rođaka stanuje 5,7 odsto (10.980) domaćinstava. Zvaničnog i preciznog novijeg podatka o broju podstanara u Crnoj Gori nema.

Živković je u više navrata isticao da je rentiranje stanova u Crnoj Gori jedna ogromna siva zona nelegalnog poslovanja, na šta država žmuri.

– Na ovaj način se gube milioni eura na godišnjem nivou od nenaplaćenih poreza na dobit ostvarenu rentiranjem stanova. Stanovi se izdaju onako kako vlasnici hoće i kome hoće i šta hoće bez potpisivanja ugovora. Kako su to radi u evropskim državama tako bi se moglo i moralo raditi i kod nas. Izradom registra podstanara došli bismo do i registra stanodavaca, pa bi se na osnovu tih podataka mogao donijeti zakon o rentiranju stanova – kazao je Živković.



On upozorava da Crnoj Gori prijeti pojava beskućnika usled rasta cijena kirija.

– To je nešto o čemu mi govorimo već duže vrijeme i pokušavamo dovoljno alarmirati javnost. Beskućništvo se kao surova realnost nadvila nad podstanarima. Ukoliko nemate gdje, a nemate ni novca za kiriju, vaš sledeći stan je ulica. Dakle, postajete beskućnik. Radeći na registru podstanara, mi uviđamo da je već polovina podstanara, prema podacima kojima mi raspolažemo, u riziku od beskućništva – naglašava naš sagovornik.

Kako ističe, podstanari su ostavljeni na nemilost i država ne čini ništa da ih zaštiti.

–Sve ovo se dešava usled nezainteresovanosti države da se pozabavi ovim pitanjem. Država je mogla i morala zaštititi podstanare, a pogotovo u poslednjih godinu dana. Tada su podstanari doživjeli najjači udar na svoj standard, koji ih je koštao i previše. Država je ćutala i nije uradila ama baš ništa da zaštiti podstanare, iako je naše udruženje to tražilo od nje. Nova vlada mora urgentno reagovati prema podstanarskoj populaciji. Moraju se izdvojiti sredstva iz budžeta kojima će se subvencionisati podstanarske kirije – kazao je Živković.

