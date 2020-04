SVE MJERE I PREPORUKE NKT ZA ZARAZNE BOLESTI

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti

Privremene mjere

mjera -petak, 28. februar 2020.

Privremeno se zabranjuje putovanje putnika iz Crne Gore na sjever Republike Italije u Milano i Bolonju, područja zahvaćena epidemijom zarazne bolesti izazvane novim koronavirusom, kao i ulazak putnika u Crnu Goru iz tih destinacija.

2. mjera – srijeda, 11. mart 2020.

Putovanje iz Crne Gore u najpogođenija područja i države, u kojima vlada epidemija zarazne bolesti, izazvana novim koronavirusom, i to:

1) Italiju;

2) Španiju;

3) Južnu Koreju;

4) Iran i

5) Kinu – pokrajina Hubei.

Lista zemalja u kojima je privremeno zabranjeno putovanje iz Crne Gore nije konačna i mijenjaće se u skladu sa kretanjem epidemiološke situacije.

3. mjera – srijeda, 11. mart 2020.

Zabranjuje se državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, i službenicima i namještenicima zaposlenim u organima lokalne samouprave službeno putovanje u inostranstvo.

Izuzetno putovanje u inostranstvo državni službenici i namještenici mogu ostvariti u slučajevima kada je putovanje od državnog interesa, uz prethodno dobijenu saglasnost starješine organa.

4. mjera – srijeda, 11. mart 2020.

Zabranjuje se stranim državljanima ulazak u Crnu Goru, koji dolaze iz zemalja u kojima vlada epidemija zarazne bolesti izazvana novim koronavirusom, iz:

1) Italije;

2) Španije;

3) Južne Koreje;

4) Irana; i

5) Kine – pokrajina Hubei.

Lista zemalja iz kojih je privremeno zabranjen ulazak u Crnu Goru nije konačna i mijenjaće se u skladu sa kretanjem epidemiološke situacije.

5. mjera – srijeda, 11. mart 2020.

Državljani Crne Gore, koji su se zadesili u tranzitu i povratnici su iz zemalja: Italije, Španije, Južne Koreje, Irana, Kine – pokrajina Hubei stavljaju se u kućnu izolaciju pod aktivnim nadzorom i ograničenjem prava kretanja, koji podrazumijeva smještaj u porodičnom objektu uz praćenje zdravstvenog stanja od strane nadležne epidemiološke službe u trajanju od 14 dana.

Praćenje zdravstvenog stanja, vršiće se od strane nadležne epidemiološke službe i nad svim članovima domaćinstva.

Nepoštovanje ove mjere podliježe zakonskoj odgovornosti.

6. mjera – srijeda, 11. mart 2020.

Zabranjuje se organizovanje svih đačkih i učeničkih ekskurzija, izleta, edukativnih skupova i sl. u inostranstvu, radi sprječavanja infekcije novim koronavirusom i sprječavanja unošenja zarazne bolesti u Crnu Goru i prenošenja u druge zemlje.

Zabrana iz stava 1 je privremenog karaktera, dok traje opasnost od infekcije novim koronavirusom.

7. mjera – srijeda, 11. mart 2020.

Zabranjuje se održavanje sportskih manifestacija sa prisustvom publike.

Sportski događaji, nacionalni i međunarodni održavaju se bez prisustva publike.

Eventualni dolazak sportskih timova iz najpogođenijih područja novim koronavirusom odlaže se do daljnjeg.

8. mjera – srijeda, 11. mart 2020.

Pooštrena granična kontrola vršiće se nad putnicima u međunarodnom saobraćaju koji dolaze iz država koje imaju registrovane slučajeve, a bez široko uspostavljene lokalne transmisije COVID-19.

9. mjera – srijeda, 11. mart 2020.

Zadužuje se Uprava za Imovinu, kao i nadležne službe jedinica lokalnih samouprava, da po hitnom postupku izvrše nabavku dodatnih količina sredstava za higijenu, kao i sredstava za dezinfekciju ruku, radnog prostora i opreme za potrebe državnih organa, organa državne uprave, organa uprave i organa lokalne samouprave.

Nabavku izvršiti u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

10. mjera – petak, 13. mart 2020.

Zabrana uplovljavanja svih kruzera i jahti u luke: Bar, Budva, Kotor, Luka Kumbor – Portonovi, Tivat (Gat I i Gat II) i Zelenika, do 2. aprila 2020. godine.

11. mjera – petak, 13. mart 2020.

Zabrana slijetanja i uzlijetanja aviona avio-kompanije „Freebird Airlines“, koja nije redovni avio-prevoznik, na Aerodrom Podgorica i Aerodrom Tivat, za period od 13. do 19. marta 2020. godine.

12. mjera – petak, 13. mart 2020.

Zabrana okupljanja stanovništva u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima (javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, vjerski, kulturno-umjetnički, privatni skupovi, obredi i manifestacije, u skladu sa zakonom).

13. mjera – petak, 13. mart 2020.

Zabrana posjete licima koja se nalaze na bolničkom liječenju u zdravstvenim ustanovama i licima koja su smještena u ustanovama socijalne i dječje zaštite.

14. mjera – petak, 13. mart 2020.

Zabrana posjete licima lišenim slobode i pritvorenim licima, osim advokatima i sudskim vještacima po odluci suda i zabrana posjete licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora.

15. mjera – petak, 13. mart 2020.

Prekid obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama, u trajanju od najmanje 15 dana, počev od 16. marta 2020. godine.

Tokom prekida ovog rada jednom od roditelja/ staratelja/ hranitelja/ usvojitelja ili samohranom roditelju djeteta koje nije starije od 11 godina života obezbjeđuje se pravo na plaćeno odsustvo sa rada, osim zaposlenim u zdravstvu, Ministarstvu odbrane, Agenciji za nacionalnu bezbjednost, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije, Upravi carina, Upravi za inspekcijske poslove, Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, ustanovama za smještaj lica iz oblasti za socijalnu i dječju zaštitu, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, službama zaštite i spašavanja kao i u drugim organima i službama za koje Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti ocijeni da je njihova djelatnost neophodna za vrijeme trajanja navedenih mjera.

16. mjera – nedjelja, 15. mart 2020.

Prekid rada prvostepenih socijalno-ljekarskih komisija u oblasti socijalne i dječje zaštite u centrima za socijalni rad.

17. mjera – petak, 13. mart 2020.

Zatvaranje graničnih prelaza za putnički granični saobraćaj prema:

– Bosni i Hercegovini: Šćepan Polje – Hum, na putnom pravcu Plužine – Foča, granični prelaz: Šula – Vitina, na putnom pravcu Pljevlja – Foča;

– Republici Albaniji: Grnčar- Baškim, na putnom pravcu Plav – Skadar, Sukobin – Murićani na putnom pravcu Ulcinj – Skadar;

– Republici Hrvatskoj: Kobila – Vitina, na putnom pravcu Herceg Novi – Vitina – Dubrovnik;

– Republici Srbiji: Ranče – Jabuka, na putnom pravcu Pljevlja – Prijepolje, Vuče – Godovo na putnom pravcu Rožaje – Tutin.

mjera- petak, 13. mart 2020.

Zabrana putovanja državljanima Crne Gore u:

– Japan,

– Francusku,

– Njemačku,

– Švajcarsku,

– Dansku i

– Austriju.

mjera- petak, 13. mart 2020.

Stavljanje pod zdravstveno sanitarni nadzor povratnika/putnika u međunarodnom saobraćaju iz:

– Japana,

– Francuske,

– Njemačke,

– Švajcarske,

– Danske,

– Slovenije i

– Austrije.

mjera- petak, 13. mart 2020.

Uprava za imovinu da izvrši nabavku dodatnih količina sredstava za higijenu, kao i sredstava za dezinfekciju ruku, radnog prostora i opreme, po prioritetima, a prvenstveno za potrebe vaspitno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova.

21. mjera – nedjelja, 15. mart 2020.

Zabrana ulaska strancima, osim strancima sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori i strancima koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavlja promet robe.

Promet robe za potrebe Crne Gore kao i za tranzit ostaje nesmetan, uz posebne mjere zdravstveno sanitarnog nadzora.

22. mjera – nedjelja, 15. mart 2020.

Obavezna samoizolacija za sve crnogorske državljane, kao i za strance koji imaju stalni ili privremeni boravak u Crnoj Gori, koji dolaze iz inostranstva, a na osnovu rješenja zdravstveno sanitarne inspekcije.

Samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju uz praćenje zdravstvenog stanja ovog lica, kao i svih članova domaćinstva koji se zadese u tom porodičnom smještaju od strane nadležne higijensko-epidemiološke službe, u trajanju od 14 dana.

23. mjera – nedjelja, 15. mart 2020.

Zabrana pružanja ugostiteljsih usluga u hotelima, osim za prijavljene goste.

24. mjera – nedjelja, 15. mart 2020

Zatvaranje disko klubova/barova i noćnih klubova/barova.

25. mjera – nedjelja, 15. mart 2020.

Zatvaranje ugostiteljskih objekata – kafića, kafana, kafeterija, restorana i barova, osim ugostiteljskih objekata koji dostavljaju hranu i omogućavaju preuzimanje hrane i obroka, uz zabranu boravka gostiju u samim objektima.

Obavještenje o zabrani rada svih vrsta aparata za kafu (kafemata i slično)

26. mjera – nedjelja, 15. mart 2020.

Zabrana obavljanja trgovinskih i ugostiteljskih usluga u tržnim centrima.

27. mjera – nedjelja, 15. mart 2020.

Zatvaranje dječjih igraonica.

28. mjera – nedjelja, 15. mart 2020.

Zatvaranje fitnes centara.

29. mjera – nedjelja, 15. mart 2020.

Zatvaranje kazina, kladionica i kockarnica.

30. mjera – nedjelja, 15. mart 2020.

Ograničavanje broja kupaca u odnosu na površinu prodajnog objekta tako što na deset kvadratnih metara površine prodajnog objekta može da se nalazi samo jedan potrošač.

U prodajnom objektu, nezavisno od površine, ne može da boravi više od 50 potrošača u isto vrijeme.

Izuzetno za tržnice i pijace broj kupaca koji istovremeno mogu da budu u objektu ograničava do 100 potrošača.

31. mjera – nedjelja, 15. mart 2020.

Obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da obezbijede/označe rastojanje od najmanje dva metra između lica koja se nalaze ispred prodajnih objekata, na kasama i sektorima u kojima se roba uslužuje od strane zaposlenih lica u prodajnom objektu.

32. mjera – nedjelja, 15. mart 2020.

Obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da za svoje zaposlene obezbijede primjenu mjera zaštite zdravlja propisanih od strane Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

33. mjera – nedjelja, 15. mart 2020.

Obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da na ulazu u prodajni objekat istaknu obavještenje o maksimalnom broju lica koja se u tom objektu mogu istovremeno nalaziti i da organizuju sprovođenje ove mjere.

34. mjera – nedjelja, 15. mart 2020.

Obaveza opština, Glavnog grada i Prijestonice da u saradnji sa opštinskim kriznim štabovima identifikuju potencijalne objekte za sprovođenje mjera karantina, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu organizovanja i sprovođenja zdravstvenog nadzora i karantina i uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti za smještaj u karantin („Službeni list CG“, broj 13/20) i predlože Ministarstvu zdravlja za dalju proceduru određivanja karantina.

35. mjera – ponedjeljak, 16. mart 2020.

Obustava javnog prevoza putnika u međunarodnom drumskom, željezničkom i vazdušnom saobraćaju osim neredovnog čarter prevoza, organizovanog za povratak crnogorskih državljana u Crnu Goru i stranih državljana u domicilnu državu, uz saglasnost Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti.

36. mjera – ponedjeljak, 16. mart 2020.

Obaveza državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i lokalne uprave da lična dokumenta (lična karta, pasoš i vozačka dozvola), koja posjeduju građani, izdata nakon 2008. godine, a kojima je istekao rok važenja, po osnovu kojih ostvaruju pred tim organima neko svoje pravo ili izvršavaju obavezu, smatraju važećim.

37. mjera – ponedjeljak, 16. mart 2020.

Ograničavanje broja građana u šalter salama područnih jedinica i filijala Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih organa državne uprave, tako što u šalter sali, nezavisno od površine, ne može da boravi više građana od broja postojećih šalterskih mjesta.

38. mjera – utorak, 17. mart 2020.

Obustava javnog prevoza putnika u međugradskom, prigradskom i gradskom autobuskom i kombi prevozu osim za organizovani prevoz zaposlenih.

39. mjera – utorak, 17. mart 2020.

Obustava javnog prevoza putnika u unutrašnjem željezničkom saobraćaju.

40. mjera – utorak, 17. mart 2020.

Zatvaranje šalterskih sala područnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave za nekretnine.

41. mjera – utorak, 17. mart 2020.

Obaveza državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i lokalne uprave, pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja i javnih službi da sve odluke u postupcima koji se vode pred tim organima strankama dostave putem pošte.

42. mjera – utorak, 17. mart 2020.

Zabrana rada otvorenih i zatvorenih objekata za sport i rekreaciju i bazena.

43. mjera – utorak, 17. mart 2020.

Obaveza smještaja u karantin lica koja su bila ili za koja se sumnja da su bila u kontaktu sa licima oboljelim od novog koronavirusa ili sa licima za koja postoji sumnja da su oboljela od ove bolesti, kao i lica koja dolaze iz zemalja sa visokim nivoom lokalne transmisije virusa. Lica koja su bila u kontaktu sa oboljelim od novog koronavirusa moraju biti sama u prostoriji u karantinu.

44. mjera – utorak, 17. mart 2020.

Preduzimanje kontinuiranih mjera praćenja smještaja u samoizolaciji lica koja dolaze iz zemalja sa umjerenim i niskim nivoom transmisije i nijesu došla organizovanim prevozom, uz strogo poštovanje ove mjere i kontrolu od strane nadležnih organa koji su dužni da podnesu krivičnu prijavu zbog nepoštovanja ove mjere, u skladu sa zakonom.

45. mjera – utorak, 17. mart 2020.

Obustava prelaska preko graničnih prelaza Sitnica – Zupci na putnom pravcu Herceg Novi – Trebinje, Meteljka – Metaljka na putnom pravcu Pljevlja – Čajniče i Čemerno na putnom pravcu Pljevlja – Priboj.

46. mjera – utorak, 17. mart 2020.

Zatvaranje frizerskih i kozmetičkih salona.

47. mjera – srijeda, 18. mart 2020.

Obezbjeđivanje redovnog odvijanja rada i pružanja usluga od strane pravnih lica koji obavljaju poslove od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana.

48. mjera – srijeda, 18. mart 2020.

Zabrana rada trgovinskih objekata, osim apoteka i objekata u kojima se obavlja trgovina hranom, pićem, sredstvima za higijenu, motornim gorivima, građevinskim proizvodima, sredstvima za zaštitu i prihranu bilja i sadnog materijala, proizvoda za ishranu i liječenje životinja, opreme za bebe, štampe, poljoprivrednih mašina i opreme i pogrebne opreme.

Obavještenje za preduzeća koja se bave prodajom ribolovnih alata, opreme, ribomaterijala i nautičke opreme za potrebe privrednih ribara

mjera -srijeda, 18. mart 2020.

Obustava taxi prevoza.

50. mjera – srijeda, 18. mart 2020.

Stavljanje zaliha zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava koje posjeduju veledrogerije, na raspolaganje sistemu javnog zdravstva Crne Gore, uz novčanu naknadu po tržišnim cijenama.

51. mjera – srijeda, 18. mart 2020.

Izmjena sistema funkcionisanja zdravstvenog sistema u dijelu pružanja zdravstvenih usluga na način da se:

– u Kliničkom centru Crne Gore, opštim i specijalnim bolnicama, kao i ustanovama u Mreži zdravstvenog sistema obezbijedi dostupnost specijalističkih pregleda za hitne pacijente na osnovu predloga izabranog doktora sa oznakom „hitno“. Prethodno zakazani specijalistički pregledi biće obavljeni kada se steknu epidemiološki uslovi;

– u Kliničkom centru Crne Gore obezbijedi dostupnost svih medicinskih usluga u kontinuitetu za hemato-onkološke pacijente po utvrđenom rasporedu;

– odloži sprovođenje programa skrininga raka debelog crijeva, raka dojke i raka grlića materice dok traju mjere;

– obustavi rad stomatoloških ordinacija, uz obavezu da se za hitne pacijente organizuje dežurstvo;

– obavežu svi domovi zdravlja da sprovode mjere koje će omogućiti racionalno i efikasno korišćenje ljudskih resursa u aktuelnim epidemiološkim uslovima;

– obaveže Dom zdravlja Podgorica da u zdravstvenom objektu Tološi otvori punkt za pacijente „sumnjive na infekciju virusom KOVID 19“;

– obezbijedi upućivanje i transport pacijenata na liječenje van Crne Gore, isključivo u slučajevima životne ugroženosti pacijenta.

52. mjera – srijeda, 18. mart 2020.

Omogućavanje apotekama da dostavljaju ljekove i medicinska sredstava na kućnu adresu građana kojima je kretanje ograničeno. Dostava se može vršiti za ljekove i medicinska sredstva koja ispunjavaju uslove za promet na malo i u o čemu je apoteka koja vrši dostavu dužna da vodi evidenciju u skladu sa odredbama Zakona o apotekarskoj djelatnosti.

Obavještenje za odgovorna lica koja organizuju i vrše dostavu svih proizvoda

53. mjera – srijeda, 18. mart 2020.

Zbog epidemiološkog rizika, zabranjuje se organizacija dostavljanja na kućne adrese životnih namirnica i ljekova bez saglasnosti Operativnog štaba Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti.

Obavještenje za odgovorna lica koja organizuju i vrše dostavu svih proizvoda

54. mjera – srijeda, 18. mart 2020.

U jedinicama lokalne samouprave, pored ovlašćenja propisanih zakonom kojim se uređuju poslovi i ovlašćenja Komunalne policije, komunalni policajac je posebno ovlašćen i za podnošenje krivične prijave radi utvrđivanja krivične odgovornosti zbog nepostupanja po odredbama naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa koje se odnose na:

– zabranu pružanja ugostiteljskih usluga u hotelima, osim za prijavljene goste;

– zatvaranja disko klubova/barova i noćnih klubova/barova;

– zatvaranja ugostiteljskih objekata – kafića, kafana, kafeterija, restorana i barova, osim ugostiteljskih objekata koji dostavljaju hranu i omogućavaju preuzimanje hrane i obroka, uz zabranu boravka gostiju u samim objektima;

– zabranu obavljanja trgovinskih i ugostiteljskih usluga u tržnim centrima;

– zabrana okupljanja stanovništva u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima (javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, vjerski, kulturno-umjetnički, privatni skupovi, obredi i manifestacije, u skladu sa zakonom);

– zatvaranja dječjih igraonica;

– zatvaranja fitnes centara;

– zabranu rada otvorenih i zatvorenih objekata za sport i rekreaciju i bazena;

– zatvaranja kazina, kladionica i kockarnica;

– obustave javnog prevoza putnika u prigradskom i gradskom autobuskom i kombi prevozu;

– zatvaranja frizerskih i kozmetičkih salona;

– zabrana rada trgovinskih objekata, osim apoteka i objekata u kojima se obavlja trgovina hranom, pićem, sredstvima za higijenu, motornim gorivima, građevinskim proizvodima, sredstvima za zaštitu i prihranu bilja i sadnog materijala, proizvoda za ishranu i liječenje životinja;

– obustava taxi prevoza.

Obavještenje za odgovorna lica koja organizuju i vrše dostavu svih proizvoda

Obavještenje Operativnog štaba za podršku privredi za vrijeme trjanja mjera za sprečavanje širenja korona virusa

55. mjera – četvrtak, 19. mart 2020.

Obaveza zdravstveno sanitarne inspekcije i Uprave policije da u maksimalno mogućoj mjeri pojačaju aktivnosti nadzora svih lica kojima je izrečena mjera samoizolacije, njihovih članova domaćinstva, kao i osoba koje su ih dovezle od graničnog prelaza do mjesta stanovanja.

Ako utvrde da ova lica ne postupaju po izrečenoj mjeri, zdravstveno sanitarna inspekcija i Uprava policije odmah će podnijeti krivičnu prijavu nadležnom državnom tužilaštvu zbog izvršenja krivičnog djela, za nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, za koje je propisana kazna zatvora do jedne godine.

56. mjera – petak, 20. mart 2020.

Zabrana prevoza više od dva punoljetna lica u putničkom motornom vozilu u isto vrijeme, osim ako se prevoze članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva. Ova zabrana ne odnosi se na vozila pravnih lica kojima se vrši prevoz zaposlenih, vozila predstavnika medija i vozila koja se koriste za potrebe hitnih interventnih službi (zdravstvo, policija, vojska, vatrogasne službe i sl.).

Obavještenje Operativnog štaba za podršku privredi za vrijeme trjanja mjera za sprečavanje širenja korona virusa

Obavještenje za prevoz lica u službene svrhe

57. mjera – četvrtak, 19. mart 2020.

Obaveza vlasnika i zakupaca restorana, kafana i kafića da baštenski mobilijar učine nedostupnim za korišćenje.

58. mjera – petak, 20. mart 2020.

Zabrana organizovanja svadbi.

59. mjera – petak, 20. mart 2020.

Obavljanje sahrane umrlih lica isključivo u užem krugu porodice.

60. mjera – subota, 21. mart 2020.

Obavezuju se vjerske zajednice da svoje aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i da vjerske obrede u vjerskim objektima obavljaju isključivo bez prisustva vjernika.

61. mjera – utorak, 24. mart 2020.

Obustava putničkog međunarodnog saobraćaja, osim najavljenog dolaska crnogorskih državljana, posredstvom diplomatsko-konzularnih predstavništava, Operativnom štabu Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, uz obavezan smještaj u karantin, u skladu sa rješenjem zdravstveno-sanitarne inspekcije.

62. mjera – utorak, 24. mart 2020.

Zabrana putničkog međugradskog saobraćaja, osim za putnička motorna vozila kojima se vrše djelatnosti bitne za promet roba, snabdijevanje i dostavu ljekova, hitnu medicinsku pomoć, komunalne djelatnosti, snabdijevanje gorivom i električnom energijom, prevoz zaposlenih, prevoz lica koja su boravila van mjesta boravka, odnosno prebivališta, radi povratka u to mjesto.

Obavještenje o zabrani putničkog međugradskog saobraćaja i zabrani prisustva i zadržavanja

Obavještenje o zabrani putničkog međugradskog saobraćaja za zaposlene u privrednim subjektima iz oblasti poljoprivrede i agroindustrije, ribarstva kao i onim koji obavljaju veterinarsku djelatnost i registrovani poljoprivredni proizvođači

Potvrda o potrebi kretanja zaposlenog zbog nesmetanog obavljanja procesa rada

mjera -utorak, 24. mart 2020.

Zabrana prisustva i zadržavanja više od dva lica zajedno na otvorenom javnom mjestu (trotoari, trgovi, ulice, parkovi, šetališta, plaže i sl.), osim za lica koja obavljaju svoje redovne radne zadatke.

Obavještenje o zabrani putničkog međugradskog saobraćaja i zabrani prisustva i zadržavanja

mjera -utorak, 24. mart 2020.

Mogućnost izabranog doktora da, na zahtjev zaposlenog, privremenu spriječnost za rad do 30 dana (koju je utvrdio izabrani tim ili izabrani doktor) i privremenu spriječenost za rad duže od 30 dana (koju je utvrdila nadležna ljekarska komisija) produži do 30. aprila 2020. godine.

65. mjera – utorak, 24. mart 2020.

Obaveza pravnih i fizičkih lica koja obavljaju građevinske radove da organizuju rad na način koji obezbjeđuje poštovanje epidemioloških mjera, posebno poštujući socijalnu distancu između zaposlenih i drugih mjera zaštite i zdravlja na radu.

66. mjera – utorak, 24. mart 2020.

Obaveza apoteka, objekata u kojima se obavlja trgovina hranom, pićem i sredstvima za higijenu, specijalizovanih objekata za prodaju opreme za bebe, građevinskih proizvoda, sredstava za zaštitu i prihranu bilja i sadnog materijala, proizvoda za ishranu i liječenje životinja, poljoprivrednih mašina i pogrebne opreme da radno vrijeme organizuju u periodu od 8 do 18 časova, osim dostave na adresu kupca, koja se može vršiti u radno vrijeme, koje trgovac istakne, u skladu sa propisima,

67. mjera – utorak, 24. mart 2020.

Obaveza vlasnika, odnosno korisnika kioska u kojima se prodaje štampa da radno vrijeme organizuju u periodu od 7 do 15 časova, u dvije smjene od po četiri časa, po zaposlenom.

Obavještenje za odgovorna lica koja upravljaju kioscima u kojima se prodaje štampa

mjera -utorak, 24. mart 2020.

Obaveza nadležnih organa koji vrše kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima da saobraćajne dozvole kojima je istekao rok važenja smatraju važećim, ako vozač uz dozvolu posjeduje važeću polisu osiguranja i dokaz o izvršenom tehničkom pregledu vozila.

69. mjera – utorak, 24. mart 2020.

Obaveza državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i lokalne uprave, privrednih društava, javnih ustanova i drugih pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica da dozvole za stalni boravak, dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad stranaca, a kojima je istekao rok važenja, po osnovu kojih ostvaruju pred tim organima neko svoje pravo ili izvršavaju obavezu, smatraju važećim.

70. mjera – utorak, 24. mart 2020.

Obustava naplate takse (u iznosu od 2 eura) za građane koji su izdavanje izvoda iz registra rođenih i uvjerenja iz registra crnogorskih državljana naručili preko portala www.dokumenta.me.

71. mjera – srijeda, 25. mart 2020.

Radi sprečavanja unošenja i širenja infekcije novog koronavirusa, kao i zaštite stanovništva od ove zarazne bolesti, građanima Opštine Tuzi zabranjuje se izlazak iz objekata stanovanja i izlazak sa teritorije Opštine Tuzi.

72. mjera – petak, 27. mart 2020.

Sa ciljem sprečavanja širenja koronavirusa i zaštite zdravlja i životâ građana privremenu mjeru prema kojoj se:

1) licima kojima je na osnovu rješenja zdravstveno sanitarne inspekcije određena mjera stavljanja u samoizolaciju (u porodičnom smještaju ili drugom objektu), po isteku 14 dana trajanja samoizolacije, produžava se samoizolacija za još 14 dana;

2) lica kojima je na osnovu rješenja zdravstveno sanitarne inspekcije određena mjera stavljanja u karantin (u objektu koji je Vlada Crne Gore odredila za karantin), a u toku trajanja karantina nijesu imali simptome novog koronavirusa, stavljaju se, nakon isteka karantina, u samoizolaciju u porodičnom smještaju u trajanju od 14 dana. Prevoz ovih lica do porodičnog smještaja obaviće se uz propisane mjere prevencije infekcije od koronavirusa;

3) samoizolacija lica (u porodičnom smještaju ili drugom objektu) koja su bila u kontaktu ili se sumnja da su bila u kontaktu sa licima oboljelim od novog koronavirusa, a nijesu imala simptome ove bolesti, produžava se rješenjem zdravstveno sanitarne inspekcije za 14 dana.

73. mjera – ponedjeljak, 30. mart 2020.

1) zabrana izlaska iz objekta stanovanja građanima, ponedjeljkom do petka u vremenu od 19 časova do 5 časova narednog dana, a subotom od 13 časova do ponedjeljka u 5 časova. Izuzetno za vrijeme trajanja ove zabrane, lica koja izvode kućne ljubimce, mogu da borave na javnoj površini, najviše 60 minuta.

Ova zabrana ne odnosi se na lica koja obavljaju redovne radne zadatke i pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana (zdravstvo, inspekcijski organi, policija, vojska, vatrogasne službe, komunalne službe, mediji-uključujući lica koja gostuju u medijskim emisijama, poljoprivredne djelatnosti na gazdinstvima i sl.), što se dokazuje potvrdom koju izdaje poslodavac;

Obavještenje o izuzecima od zabrane izlaska iz objekata stanovanja i primjer Potvrde o izuzetku od zabrane



Obavještenje o izuzecima od zabrane izlaska iz objekata stanovanja, u oblasti poljoprivrede

2) zabrana boravka na otvorenom javnom prostoru, u periodu od 5 do 19 časova, djeci mlađoj od 12 godina života, bez prisustva jednog roditelja, staratelja, usvojioca, hranioca ili drugog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva, uz obavezu pridržavanja propisane mjere udaljenosti od drugih lica najmanje dva metra;

3) zabrana sportskih i rekreativnih aktivnosti na svim javnim površinama;

Obavještenje o izuzeću sportsko – rekreativnog ribolova

4) zabrana okupljanja u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva.

Mjere su privremenog karaktera i primjenjivaće se 15 dana od dana stupanja na snagu ove naredbe.

74. mjera – utorak, 31. mart 2020.

Produženje do 15. aprila 2020. primjenjivanja privremenih mjera od br. 21 do br. 34 koje su donijete 15. marta i čiji je rok važenja bio 15 dana.

75. mjera – četvrtak, 2. april 2020.

Izmjena Mjere 73 – zabrana izlaska iz objekta stanovanja građanima mijenja se u dijelu koji propisuje zabranu izlaska nedjeljom: Zabrana važi od ponedjeljka do petka od 19:00, a subotom i nedjeljom od 13:00– do 05:00 narednog dana.

Na listu lica izuzeta iz zabrane kretanja dodate su osobe zaposlene u stranim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i osobe koje njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica.

76. mjera – četvrtak, 2. april 2020.

Produžuje se do 17. aprila primjena privremenih mjera: 1 – 54.

mjera – četvrtak, 2. april 2020.

Izolacija i ograničenje kretanja u naselju Vrela Ribnička u Podgorici izvan stambenog objekta u kojem je potvrđena infekcija korona virusom.

78. mjera – srijeda, 8. april 2020.

Izmjena Mjere 73 (75), tačka 1: Mjera se mijenja u dijelu koji se tiče zabrane izlaska iz objekta stanovanja nedjeljom. Zabrana važi od nedjelje u 11:00 do ponedjeljka u 05:00.

79. mjera – srijeda, 8. april 2020.

Izmjena mjere 63: Zabrana prisustva i zadržavanja na svim javnim površinama više od jednog lica, osim za dijete mlađe od 12 godina života, dijete sa poremećajima iz autističnog spektra i drugim smetnjama u razvoju i lica koja koriste invalidska kolica, uz prisustvo jednog roditelja, staratelja, usvojioca, hranioca, pratioca ili drugog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva. Ova zabrana ne odnosi se na lica koja obavljaju redovne radne zadatke u djelatnostima dozvoljenim naredbama.

80. mjera – srijeda, 8. april 2020.

Zabrana prisustva i zadržavanja lica na plažama (riječnim, jezerskim i morskim), uređenim i neuređenim kupalištima i izletištima.

81. mjera – srijeda, 8. april 2020.

Produžuje se do 25. aprila primjena privremenih mjera: 61 – 70.

82. mjera – srijeda, 8. april 2020.

Obavezna institucionalna izolacija za lica koja su boravila u karantinu ili samoizolaciji i čiji su rezultati testa na novi korona virus pozitivni, a moraju se izolovati od zdravih lica, a ne može im se obezbijediti samoizolacija u porodičnom smještaju; lica koja su bila na bolničkom liječenju, oporavljena su i nemaju simptome bolesti, ali još nemaju dva uzastopna negativna rezultata iz uzoraka uzetih u razmaku od 24 časa; kao i za lica koja su doputovala iz inostranstva i prilikom smještanja u karantin rezultati testa na novi korona virus su im bili pozitivni.

Institucionalna izolacija podrazumijeva smještaj u objekat namijenjen za samoizolaciju i boravak lica koja imaju pozitivan rezultat testa na novi koronavirus i nemaju simptome bolesti, ne zahtijevaju medicinski tretman ali moraju biti pod nadzorom zdravstvenih radnika, na osnovu rješenja zdravstveno sanitarne inspekcije.”

83. mjera – srijeda, 8. april 2020.

Pivredna društva, druga pravna lica, odnosno preduzetnici koji obavljaju djelatnost građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova i odgovorni su za izvođenje građevinskih radova na objektu, odnosno za izvođenje pojedinih radova obavezni su da:

1) na vidnom mjestu na gradilištu obavezno istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom;

2) svim zaposlenim koji obavljaju građevinske radove, tokom njihovog organizovanog prevoza od i do gradilišta, kao i tokom boravka i rada na gradilištu (osim tokom konzumiranja hrane, u vrijeme određeno za obrok), obezbijede korišćenje lične zaštitne opreme – maski i rukavica;

3) svim zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu, tokom radnog vremena, zabrane napuštanje gradilišta radi nabavke namirnica i sl.;

4) obezbijede dopremanje hrane zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu;

5) tokom organizovanog prevoza zaposlenih od i do gradilišta (autobus ili kombi) izvrše raspored zaposlenih na način da se obezbijedi njihova fizička distanca;

6) na većim gradilištima (sa 40 ili više zaposlenih) obavezno organizuju rad u više grupa od po 20 ili manje zaposlenih, čiji se sastav ne može mijenjati, uz obezbjeđivanje njihove fizičke distance na gradilištu i u najvećoj mogućoj mjeri izbjegavanje fizičkog kontakta među tim grupama nakon napuštanja gradilišta. Ova obaveza odnosi se i na organizaciju kolektivnog smještaja zaposlenih, njihov prevoz, prostor za ishranu na gradilištu, vremensku distancu prilikom dolaska na gradilište, koja mora biti takva da se onemogući spajanje zaposlenih koji su podijeljeni po grupama;

7) rad glavnog, odgovornog i drugih inženjera u zatvorenom radnom prostoru organizuju na način da se obezbijedi veća međusobna fizička distanca uz obavezno korišćenje lične zaštitne opreme – maski i rukavica.

8) Mjere iz stava 1 ovog člana su privremenog karaktera i primjenjivaće se 15 dana od dana stupanja na snagu ove naredbe.

84. mjera – ponedjeljak, 13. april 2020.

Mijenja se (ublažava) mjera 71 (Opština Tuzi) tako što se omogućava jednom članu porodičnog domaćinstva, čijim članovima nije izrečena mjera samoizolacije (nemaju potvrđenih slučajeva obolijevanja, niti su bili u kontaktu potvrđenih slučajeva zarazne bolesti COVID 19), da može da napusti objekat stanovanja, radi nabavke hrane, ljekova i drugih proizvoda neophodnih za svakodnevnu potrošnju, kao i obavljanja drugih neodložnih poslova i aktivnosti (ljekarski pregledi i sl.), što se realizuje u organizaciji Opštinskog kriznog štaba;

85. mjera ponedjeljak, 13. april 2020.

Mijenja se (ublažava) mjera 71 (Opština Tuzi) tako što se omogućava rad apoteka i objekata u kojima se obavlja trgovina hranom, pićem, sredstvima za higijenu, motornim gorivima, građevinskim proizvodima, sredstvima za zaštitu i prihranu bilja i sadnog materijala, proizvoda za ishranu i liječenje životinja, opreme za bebe, štampe, poljoprivrednih mašina i opreme i pogrebne opreme, u periodu od 8:00 do 14:00, uz obavezno korišćenje lične zaštitne opreme zaposlenih i obezbjeđivanje njihove fizičke distance, prilikom obavljanja poslova.

86. mjere – ponedjeljak, 13. april 2020.

Mijenja se (ublažava) mjera 71 (Opština Tuzi) tako što se omogućava poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije Opštine Tuzi omogućava se radi obavljanja poljoprivrednih radova na sopstvenom gazdinstvu kretanje od 05:00 do 20:00 uz obavezno korišćenje lične zaštitne opreme i obezbjeđivanje njihove fizičke distance, prilikom obavljanja poslova;

87. mjera – ponedjeljak, 13. april 2020.

Mijenja se (ublažava) mjera 71: Zabranjuju se građanima opštine Tuzi Izlazak iz objekta stanovanja od 15:00 do 05:00 narednog dana radnim danom, a subotom i nedjeljom, važe ograničenja kao i za građane ostalih opština – subotom zabrana kretanja od 13:00, a nedjeljom od 11:00.

88. mjera – srijeda, 15. april 2020.

Produžava se do 30. aprila primjena mjera od br. 21 do br. 34 koje su donijete 15. marta, sa rokom važenja 15 dana, a čija je primjena mjerom 75 bila produžena do 17. aprila.

89. mjera srijeda, 15. april 2020.

Produžava se do 30. aprila primjena mjere br. 73 koja je važila do 15. aprila.

Preporuke

1. Preporuka – 13.03.2020.

Vlasnicima, upravljačima i zakupcima tržnih centara, velikih trgovinskih lanaca i maloprodajnih objekata, ugostiteljskih objekata, objekata za sprat i rekreaciju i bazena, igraonica za djecu i sličnih objekta, da sprovode mjere koje imaju za cilj da spriječe okupljanja građana na ograničenom prostoru;

Potrošačima i korisnicima usluga navedenih objekata da izbjegavaju stvaranje gužvi i okupljanje na ograničenom prostoru.

2. Preporuka – 13.03.2020.

Državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave i lokalne uprave, privrednim društvima, javnim ustanovama i drugim pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima koja obavljaju određenu djelatnost da za radna mjesta za koje proces rada to dozvoljava uspostavi obavljanje poslova iz okvira svoje nadležnosti odnosno djelatnosti od kuće. Pri tome, treba da odrede radna mjesta za koje je moguće obavljanje rada od kuće i lica koja obavljaju te poslove koji zbog zdravstvenog stanja i drugih okolnosti ne bi smjeli biti izloženi riziku od obolijevanja, način komunikacije zaposlenih koji vrše poslove od kuće, način za održavanje sastanaka koji je u funkciji vršenja poslova iz okvira nadležnosti I djelatnosti (telefonski, online …)

3. Preporuka – 13.03.2020.

Poseban režim rada zdravstvenih ustanova tokom narednog perioda koji će omogućiti adekvatno funkcionisanje sistema zdravstva a posebno ustanovama na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

4. Preporuka – 13.03.2020.

Korisnicima usluga zdravstvene zaštite da preglede koje mogu odgoditi – odgode dok traju ove mjere.

5. Preporuka – 13.03.2020.

Upozoravaju se tržišni subjekti da trenutnu situaciju ne zloupotrebljavaju za ostvarivanje ekstra profita, a naročito prilikom plasiranja i prodaje osnovnih prehrambenih proizvoda, sredstava za ličnu higijenu, održavanje higijene prostora, ljekova i medicinskih sredstava.

Nadležnim inspekcijama, a posebno tržišnoj, preporučuje se pojačani inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove mjere.

6. Preporuka – 13.03.2020.

Preporuke će se primjenjivati do prestanka razloga za sprovođenje posebnih mjera, o čemu će javnost biti blagovremeno informisana na odgovarajući način, u skladu sa procjenom prenosa zarazne bolesti izazvane novim koronavirusom.

7. Preporuka – 17.03.2020.

Maksimalno uzdržavanje od korišćenja javnih površina, uz poštovanje režima socijalne distance, odnosno međusobne udaljenosti lica od najmanje dva metra, osim kretanja lica koja obavljaju svoje redovne radne aktivnosti na tim površinama, uz obaveznu kontrolu poštovanja ovako definisanog režima kretanja od strane nadležnih komunalnih službi jedinica lokalne samouprave, Glavnog grada i Prijestonice da kontrolišu ovako definisani režim kretanja.

8. Preporuka – 17.03.2020.

Rigorozno pridržavanje mjera higijene, a posebno lične higijene i higijene ruku.

9. Preporuka – 17.03.2020.

Preporučuje se da sve državne institucije i jedinice lokalne samouprave kao i privredni subjekti, čiji je djelokrug rada na bilo koji način povezan sa aktivnostima sprečavanja sirenja novog koronavirusa, da prilikom komunikacije s javnošću tijesno sarađuju sa Nacionalnim koordinacionim tijelom, kako bi se smanjila na minimum mogućnost slanja različitih poruka i informacija i time zbunjivala javnost.

10. Preporuka – 17.03.2020.

Preporučuje se medijima da sve informacije u vezi sa aktivnostima na sprečavanju unošenja u zemlju, suzbijanju i sprečavanju prenošenja novog koronavirusa traže od Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti i da svoja saznanja prije objave provjere kod ovog tijela;

11. Preporuka – 17.03.2020.

Održavanje posebnog partnerstva u vezi sa aktivnostima na sprečavanju unošenja u zemlju, suzbijanju i sprečavanju prenošenja novog koronavirusa očekuje se od trgovačkih lanaca, preduzeća za transport robe, veledrogerija i apoteka.

12. Preporuka – 17.03.2020.

Odlaganje svadbi.

13. Preporuka – 17.03.2020.

Obavljanje sahrana u užem krugu porodice.

14. Preporuka – 17.03.2020.

Preporučuje se maloprodajnim objektima koji obavljaju trgovačku djelatnost da prva dva radna sata rezervišu za kupovinu robe od strane starijih i lica sa invaliditetom.

15. Preporuka – 18.03.2020.

Apeluje se da se građani koji nemaju nemaju obavezni radni angažman maksimalno uzdrže i bez velike potrebe ne napuštaju domove.

16. Preporuka – 18.03.2020.

Preporučuje se Crvenom krstu Crne Gore da za osobe sa invaliditetom, penzionere, starije osobe i hronične bolesnike obezbijedi dostavu hrane, ljekova, sredstava za održavanje higijene i drugih potrepština, ako za ove potrebe nemaju drugu mogućnost i podršku.

Crveni krst će za ove potrebe uspostaviti posebnu telefonsku liniju.

17. Preporuka – 18.03.2020.

Preporučuje se građanima da u vozilu ne prevoze lica sa kojima ne žive u zajedničkom domaćinstvu.

18. Preporuka – 24.03.2020.

Apeluje se i upozoravaju starija lica, lica sa hroničnim oboljenjima i lica sa invaliditetom da se maksimalno uzdrže i bez velike potrebe ne napuštaju objekte stanovanja.

19. Preporuka – 24.03.2020.

Obavezuju se nadležne inspekcije da, a u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, u slučaju kršenja mjera propisanih naredbama za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa izriču mjeru zabrane obavljanja djelatnosti.