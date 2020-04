Sve više zahtjeva građana za socijalnu pomoć

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA

Ministarstvo rada i socijalnog staranja potrošilo je do sada polovinu novca na isplatu jednokratnih socijalnih naknada od ukupno 700.000 koje za tu namjenu ima u ovogodišnjem budžetu. Od izbijanja epidemije koronavirusa, broj zahtjeva za pomoć je značajno uvećan pa je procjena da bi za pristigle zahtjeve, ako bude došlo do isplata, trebalo oko dva miliona eura.

“Vijestima” je saopšteno iz više izvora da je to saopštio ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić juče na Kolegijumu predsjednika Skupštine. Sastanku su, osim članova Kolegijuma, prisustvovali generalni sekretari Unije slobodnih sindikata (USS) i Saveza sindikata (SSCG) Srđa Keković i Duško Zarubica i direktor Uprave za inspekcijske poslove Alija Košuta.

Prema saznanjima “Vijesti”, Purišić je kazao da imaju blizu 9.000 korisnika socijalne pomoći koja u prosjeku iznosi oko 80 eura, a da je broj zahtjeva zbog aktuelne situacije uvećan između dva i tri puta. Jedna od opcija je da se iz tekuće budžetske rezerve, nakon usvajanja izmjena Zakona o finansiranju političkih partija, nadomjesti tih dva miliona. Prenose da je Purišić naveo da to sve “mora biti rađeno transparentno”.



Iz budžetske rezerve može što nedostaje: Purišić juče ispred Skupštine(Foto: Savo Prelević)

Vlada je predložila izmjene Zakona o finansiranju političkih partija kojim se omogućava isplata socijalnih davanja u izbornoj godini i u slučaju epidemije ili pandemije zaraznih bolesti. Predlog će biti na dnevnom redu sjednice parlamenta koja bi, prema inforamcijama sa Kolegijuma, trebalo da bude 22. aprila. Konačni dnevni red te sjednice još nije utvrđen i nije sigurno da li će nešto od mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica izavanih aktuelnom krizom biti pretočeno u predloge zakona. Za 29. april je planiran premijerski sat.

Sindikati ponovili zahtjeve

Predstavnici sindikalnih organizaciji ponovili su zahtjeve u vezi sa poboljšanjem predloga drugog paketa mjera tima Vlade za pomoć građanima i privredi. Očekuju podršku poslanika da se proširi pomoć.

Ključna zamjerka dvaju sindikata je što se za zatvorene djelatnosti koje zbog epidemiološke situacije ne mogu da rade planira samo subvencija države od 70 odsto minimalne zarade, što je oko 155 eura. USS smatra da tu sumu treba povećati na 70 odsto prosječne zarade (360 eura) uz pune doprinose i to za one preduzetnike, mala i srednja preduzeća koja su prošle godine imali dobiti do 30.000 eura, a toj kategoriji koja je imala dobit veću od 30.000 eura da se subvencionira zarada u iznosu od 100 odsto bruto minimalne, koja iznosi 364 eura. SSCG insistira da za zatvorene djelatnosti država isplati subvenciju od 222 eura koliko je minimalna zarada.



Generalni sekretar USSCG, Srđa Keković(Foto: Savo Prelević)

Iz Skupštine je saopšteno da je na sastanku ukazano na neophodnost da se predlogom mjera mora voditi računa o periodu njihove obuhvatnosti, kategorizaciji ugroženosti i potrebi definisanja različitih nivoa i vidova podrške, na transparentan i sveobuhvatan način. Učesnici Kolegijuma saglasili su se da je neophodno redovno pratiti i procjenjivati razmjere ekonomske krize da bi se mjere unapređivale u cilju očuvanja privredne održivosti.

Predsjednik parlamenta Ivan Brajović, koji je novinarima najavio planirane aktivnosti, kazao je da “ne žele da uzurpiraju medijski prostor, već da se on ostavi za junake ovog vremena – ljekare, vojsku i policiju”.