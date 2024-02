Danas je u renoviranom i estetski preuređenom prostoru naše biblioteke upriličena svečana dodjela priznanja, diploma i nagrada. Dobitnici su najuspješniji učesnici na školskom takmičenju u znanju i njihovi mentori, kao i najistaknutiji pojedinci na planu vannastavnih aktivnosti u prvom polugodištu.

Na početku, okupljenima se obratila direktorica Bojana Grujić, naglasivši pritom sljedeće: „U svim gimnazijalcima raste i znalac i umjetnik i volonter i sportista i entuzijasta. Želja nam je i obaveza da to brižljivo njegujemo do onog momenta kada na svečanoj dodjeli maturskih diploma i u tradicionalnoj maturskoj šetnji ne vidimo lica sposobnih mladih ljudi, spremnih da preuzmu punu odgovornost za društvo.“

Za jedno od prva tri mjesta na školskom takmičenju u znanju i za iskazan trud diplomama i knjigama nagrađeni su sljedeći gimnazijalci: Lazar Tomić, Sergej Laušević, Ana Knežević, Sofija Knežević, Rade Đondović, Pavle Cvijović i Kalina Ječmenica (engleski jezik); Miljana Dromljak i Emilija Marić (francuski jezik); Miljana Peruničić, Tijana Jelovac i Miljan Sekulić (ruski jezik); Zara Deljković, Danica Pivljanin i Mihailo Knežević (fizika); Maša Lončar i Selma Lojo (matematika); Asja Dragašević i Monika Stevanović (hemija); Nađa Stanić, Zorana Popadić, Sofia Golubović, Emina Zlatanić, Nataša Petrović i Luka Knežević (biologija); Aleksa Petrović, Vasilija Leković, Dunja Dragašević i Filip Drobnjak (istorija).

Za pomenute rezultate, ali i za pedagošku požrtvovanost priznanjima su nagrađeni mentori naših takmičara, profesori: Nevena Tomić, Vesna Kastratović, Sanja Golubović, mr Ljiljana Bajčetić, Nataša Cmiljanić, Tanja Dragašević, Jelena Vuković, Elvira Hrastovina, Mirjana Despotović, Ljubisav Boričić, Ivana Klačar i Mirjana Mrdak.

Priznanjima i knjigama nagradili smo i školski debatni tim u sastavu: Tanja Laketić, Sergej Laušević i Lazar Tomić. Oni su osvojili prvo mjesto na ovogodišnjem izdanju „Mislionice“ u organizaciji RTCG, a Sergej Laušević je osvojio treće mjesto pojedinačno. Priznanje je uručeno i mentorki naših pobjedničkih debatera, profesorici Maidi Delić.

Tanja Laketić je priznanjem i knjigom nagrađena za prvo mjesto i titulu najbolje interpretatorke autorske poezije na manifestaciji „Afirmišimo mlade književne stvaraoce do 18 godina“. Za ovaj veliki uspjeh priznanje je dodijeljeno i Tanjinoj mentorki, profesorici Nadi Rondović.

Za nesebično i predano učešće u kreiranju i realizaciji svečanog programa za Dan škole priznanja su dobili sljedeći gimnazijalci: Dunja Sokić, Sergej Laušević, Rade Đondović, Aleksa Knjeginjić, Emina Zlatanić, Asja Dragašević, Milica Lončar i Harun Avdović. Profesorice Nevena Tomić, Sanja Golubović i Adela Drkić dobile su priznanja za detaljno i posvećeno osmišljavanje i realizaciju svečanog programa, originalan scenario i prezentaciju.

Profesoricama Ivani Klačar i Adeli Drkić pripalo je priznanje za iscrpno uređivanje ovogodišnjeg izdanja „Glasa Gimnazije“.

Profesorica Ljiljana Bajčetić dobila je više nego zasluženo priznanje za javni čas na temu istorijata naše škole povodom 122. rođendana.

U sklopu svečanog obilježavanja 122. rođendana Gimnazije tradicionalno je u holu škole priređena kolektivna izložba učeničkih radova. Tim povodom, priznanjima su nagrađeni vanredno talentovani i kreativni članovi likovne sekcije: Vasilija Leković, Milica Jelovac, Aleksandra Mrdaković, Nađa Jelić, Alma Durutlić, Sofija Knežević, Matija Cupara, Maša Lončar, Ivana i Petar Živković. Mentorka, profesorica Žaklina Mrdović, takođe je nagrađena priznanjem.

Za sjajno prvo mjesto na likovno-literarnom konkursu u organizaciji Narodne biblioteke „Stevan Samardžić“, priređenom u čast Njegoševog dana, priznanjem i knjigom nagrađena je Vasilija Leković, a njena mentorka, profesorica Žaklina Mrdović, dobila je priznanje.

Elena Gačević je priznanjem i knjigom nagrađena za osvojeno drugo mjesto na Međunarodnoj onlajn olimpijadi iz ruskog jezika. Za ovaj izuzetno značajan uspjeh priznanje je dobila i Elenina mentorka, profesorica Nataša Cmiljanić.

Dunja Dragašević, Lara Mazalica, Miljana Dromljak i njihova mentorka, profesorica Adisa Malagić, od svoje škole su dobile priznanje za izradu edukativne brošure „U pravu si“. 🖋️

Sofia Golubović je priznanjem i knjigom nagrađena za osvojeno drugo mjesto na konkursu vrlo inspirativne teme „Empatija, ti i ja“, u organizaciji Sekretarijata za sport i mlade. Priznanjem je takođe nagrađena njena mentorka, profesorica Nada Rondović.

Program svečane dodjele medijski su ispratili RTPV i Pljevaljske novine.

Srdačne čestitke svim našim dobitnicima, učenicima i profesorima!

Izvor-facebook