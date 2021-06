Svečani prijem za 14 članova novog menadžmenta Rudnika uglja

Danas je u upravoj zgradi Rudnika uglja AD Pljevlja izvršni direktor Milan Lekić organizovao svečani prijem za 14 članova novog menadžmenta koji su izabrani na jučerašnjoj sjednici Odbora direktora, a na predlog izvršnog direktora.

Lekić je poželio dobrodošlicu i izrazio uvjerenje da će novi saziv menadžmenta u potpunosti opravdati ukazano povjerenje.

„Čast mi je i zadovoljstvo što sam u prilici da ispred kompanije pozdravim nove članove menadžmenta, da im poželim sreću u daljem radu, ali i da im prenesem sopstvena očekivanja. Uvjeren sam da će svi oni svojim radnim obavezama pristupiti na maksimalno odgovoran i posvećan način, da će uložiti pune kapacitete – ljudske i profesionalne, a sve to na interes i zadovoljstvo zaposlenih i građana. Rudnik je stub industrije Crne Gore i jedna od najuticajnijih kompanija. Međutim, zatečeno stanje u Rudniku nije baš tako dobro, kao što su to predstavljali naši prethodnici. To se može zaključiti na osnovu preliminarnih rezultata rada stručne komisije koju smo formirali sa ciljem da se napravi objektivni presjek stanja u kojem se nalazi naša kompanija. Ipak, ovo je šansa za novi početak u okviru kojeg ćemo svi dati svoj maksimum, nakon čega rezultati, uvjeren sam, neće izostati“, poručio je Lekić.

Članovi novog menadžmenta su:

– Jagoš Gomilanović, direktor Sektora za razvoj i investicije

– Slaviša Đačić, upravnik RJ “Održavanje”

– Đorđo Kotlaja, upravnik RJ “Transport”

– Mihailo Potpara, direktor Sektora Ekonomskih poslova

– Radmilo Marić, upravnik RJ “Površinski kopovi”

– Petar Džarić, direktor Sektora za pravne, kadrovske i ekonomske poslove

– Slavko Malidžan, direktor Sektora za strateško upravljanje i poslovnu transformaciju

– Milinko Gazdić, direktor Sektora “Proizvodnja”

– Bojan Krvavac, pomoćnik izvršnog direktora za korporativne poslove i unapređenje ljudskih resursa

– Gojko Cvijović, upravnik RJ “Prerada i klasifikacija uglja”

– Nikola Jašović, rukovodilac RJ “Nabavke i logistike”

– Milovan Komarica, pomoćnik izvršnog direktora za proizvodnju

– Budislav Jaredić, direktor Sektora “Promet”

– Milkan Petrović, rukovodilac DTO Sistema

Služba za korporativne komunikacije