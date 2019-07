Slava Bogu na visinama, na zemlji mir, među ljudima dobra volja, početak je svake molitve koja se uznosi u pravoslavnim hramovima. Tako je bilo na osvećenju hrama Svetih mučenika i besrebrenika Kozme i Damjana, u selu Strahov Do, gdje su vjernici djelom i molitvom proslavili Boga i Božije ugodnike, 14.jula. Episkop mileševski Atanasije uznio je molitve osvećenja, zatim je usledili litija sa svetim moštima i prva sveta arhijerejska liturgija koju je služio vladika Atanasije uz sasluženje protojereja-stavrofora Milojka Drobnjaka, sveštenika iz Pala rodom iz Potkovača, jeromonaha Zosima nastojatelja manastira u Đurđevića Tari i protođakona Nikole Perkovića. Za pjevnicom odgovarao je devojački crkveni hor “Čajnička Krasnica” iz Čajniča.

Besjedio je episkop Atanasije koji je pohvalio ljubav i trud dobrih ljudi koji su pomogli da se ovaj hram u kratkom roku dovrši, osveti i preda vjernim ljudima ovoga kraja na dobrobit svih.

– Teško da ima veće radosti od one koja obuhvata čoveka kada završi i ispuni neko dobro delo. Čovek se dobru najviše raduje, istinskom radošću koja traje.

Ovaj sveti hram ima svoju posebnu misiju na ovim prostorima. Ovaj sveti hram sija nebeskim sjajem, nebeskom svetlošću. Crkva je tu da nas sjedinjuje sa Bogom, da nam obezbeđuje život večni. I to ona čini vekovima, na širokom zemaljskom planu. Crkva spaja ljude različitih naravi i čini ih braćom. I ovaj sveti hram je od samog svog početka ispunio ono što mu je svrha. Sabrao je sve nas sa različitih strana sveta. Ovaj sveti hram vas je pozvao i dozvao oko jednog plemenitog dela, da se saglasite i složite da ovaj sveti hram, na ovom lepom mestu, izgradite. U ovo vreme pražnjenja naših prostora, odlazaka iz ovih krajeva, evo, moguće je i nešto što će nam pomoći da se vraćamo, da se okupljamo i učvršćujemo bratske veze i ljubav. To je upravo ovaj sveti hram. On će učiniti da nas uvek ovde ima i da ne zaboravimo svoj rodni kraj, ma gde živeli. Zato neka je blagosloveno ovo veliko delo, ovaj sveti hram, i svako onaj ko ulazi u njega neka biva obasjan božanskom svetlošću – poručio je episkop Atanasije.

Nakon lomljena slavskog kolača, koji je pripremio domaćin slave Obrad Ćeranić iz Strahovog Dola sa svojom porodicom, slavlje i radost zbog ovog velikog događaja nastavljeni su za trpezom ljubavi, a bilo je prisutno preko 450 ljudi.



U čast osvećenja hrama prisutnima se obratio mr Bojan Strunjaš.

– Kao Srbinu mi je velika čast i ponos što sam danas u Strahovom Dolu zajedno sa Vama koji svojim neizmjernim trudom i bezgraničnom ljubavlju za godinu dana sazidaste ovu lijepu Crkvu. Blagodareći vama, pregaocima i molitvama našega vladike Atanasija, Sveti Vrači od danas, pa zanavijek, postadoše zaštitnici ovoga sela i cijelog boljanićkog kraja ali i svake porodice u ovome kraju. Crkvu svoju sazidaste u najtežoj godini – kad su ovozemaljski moćnici pokušali da otmu naše hramove… Ne štedjeste ni truda, ni blaga, ni suza, ni znoja sa lica svoga. Sazidaste ovu kamenu ljepoticu i pokazaste svijetu da ste časni sinovi svojih predaka i ponosni očevi svojih potomaka… Neka vam je srećno i blagosloveno osvećenje crkve Svetih Kozme i Damjana. Da se u njoj Bogu molite, krštavate i vjenčavate i da se svojoj Crkvi i u dobru i u zlu uvijek vraćate – rekao je Strunjaš.

Episkop Atanasije je zahvalio i nagradio najzaslužnije za ovo veličanstveno djelo. Eparhijski orden Belog Anđela dobili su: Obrad Ćeranić iz Strahovog Dola, Željko Konatar iz Budve porijeklom iz Bijelog Polja, Vladimir Drašković iz susjednog sela Potkovač, i Goran i Žarko Nenezić iz Strahovog Dola. Svi članovi građevinskog odbora, njih preko 40, crkveni hor Čajnička Krasnica iz Čajniča, kao i još nekolicina dobrotvora, koji su, svako na svoj način i po svojim mogućnostima, pomogli da se ovo bogougodno djelo privede kraju, dobili su episkopske gramate, priznanja.



U bogatom kulturno-umetničkom programu učestvovali su: folklorne grupe, guslari, kulturno-umjetnička društva, pjevači… Narodno veselje je potrajalo dugo, uz pjesmu, igru i druženje pored još jednog novog hrama u našoj oštini, crkve Svetih mučenika i besrebrenika Kozme i Damjana u Strahovom Dolu.