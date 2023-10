Svi đaci prvi put ostali u Pljevljima

Opština pokušava da smanji odseljavanje stanovnika i poveća natalitet koji godinama u najsjevernijoj crnogorskoj opštini ima negativan predznak, predsjednik ističe da su rezultati vidljivi…

Opština Pljevlja uložila je u proteklih osam mjeseci zamašna sredstva u pokušaju da smanji odseljavanje stanovnika i povećala natalitet koji je godinama u najsjevernijoj crnogorskoj opštini ima negativan predznak. Te mjere, kako tvrdi predsjednik Opštine Dario Vraneš, već daju rezultate, a kako vrijeme bude odmicalo, njihov efekat biće još veći.

Vraneš je kazao da je odseljavanje stanovništva u druge sredine i dugogodišnji problem negativnog prirodnog priraštaja jedan od tri najveća problema sa kojima se susreće pljevaljska opština.

Kao najveći problem naveo bih nezaposlenost, na drugom mjestu je nepovoljna ekološka situacija, a na trećem je problem odseljavanja stanovništva i negativan prirodni priraštaj. Opština preduzima niz mjera kako bi to stanje popravila i već su vidljivi rezultati, kako vrijeme bude proticalo biće još veći”, rekao je Vraneš, koji je upravljanje opštinom preuzeo krajem aprila.

Kazao je da ove školske godine prvi put nijedno dijete nije otišlo na školovanje (osnovno i srednje) van Pljevalja.

Smatra da je to, između ostalog, i zbog činjenice da su u Srednjoj stručnoj školi ove godine svršenim osnovcima ponuđeni novi smjerovi, zbog kojih su, a u nedostatku da ih upišu u rodnom gradu, mnoga djeca školovanje nastavljala u drugim sredinama.

“Otvoreno je dosta novih smjerova u Srednjoj stručnoj školi, kao što su farmaceutski, laborantski i medicinski, što je privuklo mnogu djecu da ostanu i školovanje nastave u Pljevljima”, rekao je Vraneš.

U prvi razred osnovne škole u Pljevljima ove godine upisano je 181 dijete, od kojih deset u seoskim školama. Broj upisane djece u tri gradske i 11 seoskih osnovnih škola je za 30 manji nego prethodne godine.

Bez prvaka ove godine su ostale osnovne škole u rudarskom naselju Šula, ali i osnovne škole u Srdanovom Grobu, Matarugama, Bobovu i Boljanićima. U svim seoskim školama nastavu je pohađalo manje od 200 učenika

Direktori škola tvrde da će u narednom periodu biti još teža situacija.

Broj učenika u gradskim osnovnim školama u poređenju sa 1997. godinom se prepolovio. Te godine u tri gradske škole bilo je upsano 3.498 učenika.

Vraneš napominje lokalna uprava sprovodi niz mjera koje imaju za cilj da zaustave dalju depopulaciju ove sredine.

“Opština dijeli beskamatne stambene kredite za mlade bračne parove, počinje isplatu dječijeg dodatka svoj djeci u Pljevljima, kao i učestvuju u troškovima medicinski potpomognute oplodnje”, rekao je Vraneš.

Opština Pljevlja ove godine izdvojiće 30.000 za sufinansiranje troškova medicinski potpomognute oplodnje, deset hiljada eura više nego prethodne godine. Korisnicima koji sredstva za postupak MPO više ne mogu ostvariti na teret Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, a žele da se ostavare kao roditelji biće priznato do 80 odsto troškova, a najviše do 2.000 po priloženim računima ukoliko ovaj postupak budu radili u Crnoj Gori, a u inostranstvu do 60 odsto troškova, a najviše do 4.000 eura po priloženim računima. Korisnicima koji su u postupku MPO na teret Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore sufinansiraće se troškovi u iznosu do 500 eura po priloženim računima.

Kako bi uticala na povećanje nataliteta u Pljevljima, Skupština opštine nedavno je usvojila odluku prema kojoj će djeca do 18 godina starosti dobijati od opštine mjesečno dodatak u visini od 30 eura, a korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice i invalidnine po 50 eura.

Kako bi zadržala mlade porodice da ostanu u Pljevljima, Opština je počela da subvencionira i kamatu na stambene kredite mladim bračnim parovima koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Opština finansira maksimalno do 100 eura kamate mjesečno, u periodu do 10 godina, pod uslovom da je stambeni kredit odobren u godini javnog poziva ili godini koja prethodi godini javnog poziva.

Pravo na subvenciju imaju mladi bračni ili vanbračni parovi i njihova djeca, pod uslovom da na dan raspisivanja javnog poziva barem jedan od bračnih ili vanbračnih partnera nije stariji od 45 godina. Mladom porodicom smatra se i porodica koju čini samohrani roditelj i djeca, zajednica dva lica istog pola, pod uslovom da na dan raspisivanja javnog poziva barem jedan od partnera nije stariji od 45 godina.

Kako bi zadržala mlade ljude na selu, lokalna uprava u Pljevljima opredjeliće dio novca iz budžeta kako bi im pomogla da realizuju određene investicije na svom gazdinstvu. Opština će mlade poljoprivednike koji namjeravaju da investiraju u dalji razvoj poljoprivrede pomoći sa do pet hiljada eura, a pravo na podršku mogu ostvariti pod uslovom da su starosti od 18 do 30 godina i da se isključivo bavi poljoprivredom. Podrška se može ostvariti za adaptaciju ili rekonstrukciju pomoćnih objekata, revitalizaciju i modernizaciju postojećih višegodišnjih zasada, nabavku plastenika, nabavku namjenske mehanizacije i opreme, nabavku sistema i opreme za mužu, čuvanje i preradu mlijeka, nabavku opreme za preradu voća i povrća, nabavku opreme za izđubravanje, ležišta za grla i druge opreme za stočarsku proizvodnji i kupovinu domaćih životinja u čistoj rasi.

Rođene 123 bebe, a problem su odseljavanja

Prema podacima Monstata, prošle godine, samo po osnovu razlike u broju rođenih i umrlih, odseljenih i doseljenih, Pljevlja su ostala bez 435 stanovnika.

Prošle godine u Pljevljima je rođeno 174 djece, a umrla su 452 stanovnika tog grada, što čini negativan prirodni priraštaj od čak -278. Po negativnom prirodnom priraštaju Pljevlja su ubjedljivo prva u Crnoj Gori. Na drugom mjestu je Nikšić sa 154, a na trećem prijestonica Cetinje minus 98.

U 2022. u Pljevlja se doselilo 105 građana a odselilo 262, odnosno samo po ovom osnovu Pljevlja su ostala bez 157 stanovnika.

Za prvih sedam mjeseci ove godine, za koje je Monstat obradio podatke, u Pljevljima samo po osnovu razlike u broju rođenih i umrlih živi 163 stanovnika manje nego prethodne, a još 59 manje po osnovu razlike u broju doseljenih i odseljenih. Na sajtu Monstata podaci o broju odseljenih i doseljenih dati su za osam mjeseci.

Za sedam mjeseci ove godine umrla su 253 Pljevljaka. Za osam mjeseci 84 stanovnika su napustila Pljevlja, a u istom periodu doseljeno je njih 25.

Direktor Opšte bolnice u Pljevljima Saša Grbović kazao je Vijestima da su ove godine u pljevaljskom porodilištu do sada rođene 123 bebe.

Procjene su da u Pljevljima trenutno živi 25 do 26 hiljada stanovnika, što je za oko četiri do pet hiljada manje u odnosu na 2011. kada je održan popis. Pljevlja su 1971. imala 46.856 stanovnika, a deceniju kasnije 3.527 manje. Trend pada broja stanovnika se nastavio, pa je po popisu iz 1991. bilo 39.593 stanovnika, a 2003. – 36.918

Izvor-vijesti