Svijetlo vjere i dobrih djela -zahvalnost i proslava hramovne slave na Petkovdan

Pravoslavni vjernici u Pljevljima danas su molitveno proslavili 93. put hramovnu slavu Svete Petke a zbog mjera NKT izostala je litija gradom. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je episkop mileševski Atanasije uz sasluženje protojereja-stavrofora Darka Jovića, nastojatelja Svetoarhangelskog manastira u Đurđevića Tari protosinđela Zosime i đakona Ivana Savića.

Petkovdan pravoslavni vjernici praznuju I kao slavu grada Pljevalja jer su vjernici zahvalani svetiteljki svetoj Petki na čiji praznik su Pljevlja oslobođena dva puta 1912. i 1918. godine..

Vladika je podsjetio na istorijske događaje, na radosne dane slobode koje su Pljevljaci dočekivali u svojoj istoriji na današnji dan, zahvaljujući najviše pomoći i molitvama Svete Petke. To je i bio razlog zbog koga su Pljevljaci 1927. godine izgradili hram posvećen ovoj divnoj svetiteljki u znak svoje zahvalnosti za njeno molitveno zastupništvo pred Bogom.

Da djela vaša svjetle, da vjera vaša bude uvijek budna i da istrajavate u dobrim djelima. Čestitam vam dan svetlosti, radosti, zdravlja, lepote jer sveta Petka je kao I svi sveti Božiji ugodnici su izvor zdravlja, ljubavi koji dolivaju zdravlje i snagu i koji omogućavaju da nastavimo, da hodimo, da trajemo, da idemo napred, i to čvrstim korakom u ispravnom smeru, sigurnim putem, na sigurno mesto – u večnost, poručio je u besjedi vladika Atanasije dodajući da život uružnjava grijeh I zloba.

– Ovaj grad se uvek trudio oko toga da bude svetao. Čime? Svetlim karakterima i svetlim delima, karakternih ljudi dostojnih sinova i kćeri svoga naroda. Da ljudi svetle, da dela njihova svetle. Oni su stražili, nisu nikada zaspali, njihova vera je uvek bila budna, njihova svet o tome da uvek moraju stvarati velika, dobra dela, da moraju razgoniti mrak. Tako su i mogli da hode kroz pomrčinu istorije, okruženja, jer su imali takvih svetlih likova.Sveta Petka je jedan od takvih činilaca, ta ličnost, ta zvezda na našem nebu. I samo sećanje na nju i sećanje na sve ono što se povodom nje, njenim doprinosom, dogodilo i na ovome mestu, samo po sebi doliće nam i zdravlja i snage i radosti i sposobnosti da nastavimo, kazao je vladika Atanasije tumačeći današnju priču iz Svetog Pisma priču o mudrim djevojkama koje imaju samo jedan cilj, da što dostojnije dočekaju Gospoda.

Svijetlo vjere čovjeku daruje radost I veselo srce I pomaže da čovjek podnosi svako iskušenja dostojanstveno, živi časno I pošteno.

– Pesma koju smo između ostalih i danas pevali je najpotpunije i najadekvatnije rekla u čemu se sastoji taj ukras i ta svetiljka koju pravoslavni hrišćanin nosi. To je Krst. On je najveći ukras, najpotpuniji i najsadržajniji lepotama i svetošću. Tako se susreće Gospod, tako što se uzme Krst svoj, sveukupnost svojih podviga, sveukupnost svojih obaveza i dužnosti, čestitih. Da se one spremno nose i ispune, da podnesemo sva iskušenja dostojanstveno, sva stradanja, da nigde ne pokleknemo, da nigde ne izdamo. Da živimo časno, pošteno i dostojanstveno, naglasio je Episkop Atanasije u svojoj besedi.

Nakon što osveštano slavsko žito i prelomljen slavski kolač koji su pripremili kumovi ovogodišnje slave,braća Vjekoslav i Milan Đurović, su se prijavili da i iduće godine budu domaćini hramovne slave.

Episkop Atanasije u Manastir u Svete Trojice posjetio bolesnog nastojatelja ove svete obitelji protosinđela Vladislava i poželio mu brz oporavak i ozdravljenje.