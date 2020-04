Svjetski dan zdravlja – 7. APRIL

Podržite medicinske tehničare i babice – Svjetski dan zdravlja 07. april 2020.

Svjetski dan zdravlja, ove godine, posvećen je medicinskim sestrama, sa posebnim ciljem skretanja pažnje donosiocima odluka na njihovu posebno značajnu ulogu u očuvanju i unapređenju zdravlja svjetske populacije. Sadašnja epidemiološka situacija izazvana virusom COVID -19 potvrđuje činjenicu da medicinske sestre pružanjem usluga visokog kvaliteta, primjenom mjera tretmana i njege, neposrednom saradnjom sa svojim korisnicima i članovima tima s kojima rade, ostvaruju uloge od nesagledivog značaja u prevenciji infekcija i kompetetnom liječenju inficiranih. Iskustva svih država svijeta pokazuju da medicinske sestre omogućavaju da zdravstveni sistemi ostvare svoju punu ulogu u procesu očuvanja, unaprijeđenja zdravlja, sprečavanja, suzbijanja, ranog otkrivanja i liječenja bolesti, kao i rehabilitacije oboljelih.

Zahvaljujući medicinskim sestrama nacionalni zdravstveni sistemi ostvaruju principe jednakosti, univerzalne dostupnosti i pristupačnosti, sveobuhvatnosti, kvaliteta usluga za sve svoje korisnike. Osim toga, medicinske sestre stvaraju uslove da zemlje ostvare treći milenijumski cilj održivog razvoja o zdravlju i blagostanju. Njihova pozicija se prepoznaje i u oblasti promocije zdravlja, prevencije oboljenja, mjera tretmana i njege na svim nivoima i organizacionim cjelinama zdravstvene zaštite. Stoga su preporuke da sve zemlje jačaju svoje kapacitete vezane za medicinske sestre, a u vezi s tim SZO procjenjuje da će u svijetu, do 2030. godine biti neophodno još devet miliona novih medicinskih sestara i babica. Zemljama se preporučuje da se pored povećanja broja sestara i babica u zdravstvenim sistemima obezbijedi i njihova kontinuirana edukacija i unaprijeđenje njihovih vještina.

U Crnoj Gori radi ukupno 3051 medicinskih sestara, od čega su više od 84% žene i 251 babica. Najviše medicinskih sestara i babica su starosti do 34 godine (34%), a 23% od ukupnog broja je starije od 55 godina (podaci IJZCG za 2019. godinu). Krovna institucija za medicinske sestre je International Council of Nurses, a za babice Intenational Confederation of Mudwives, a u Crnoj Gori je to Udruženje medicinskih sestara i babica, koje je uključeno u rad Evropske asocijacije medicinskih sestara. Plan osnivanja Komore medicinskih sestara, koja treba da obezbijedi poboljšanje uslova za obavljanje profesije, zaštitu profesionalnih interesa, unapređenje zdravstvene etike, a samim tim i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, je formalizovan u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Ovogišnje obilježavanje Svjetskog dana zdravlja je dobra prilika da se izkaže zahvalnost, solidarnost i divljenje prema medicinskim sestrama, ali i prema svim zaposlenim u zdravstvu Crne Gore i širom svijeta, koji su se suočili sa problemom pandemije Covid-19. Svi zajedno ulažu ogromne napore, sva svoja znanja i vještine, rizikujući, pri tome svoje i zdravlje članova svojih porodica, u sprovođenju mjera prevencije, njege, liječenja i rehabilitacije oboljelih. Takođe, u svojim svakodnevnim aktivnostima, medicinske sestre pokazuju zalaganje, profesionalnost, stručnost i etičnost i zbog toga im je važno skrenuti pažnju na značaj posla kojim se bave.