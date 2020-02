Tajna Rudara? Ozbiljnost, zajedništvo, dobar rad…

NAJLJEPŠA PRIČA U DOMAĆEM ŠAMPIONATU

Igram u sjajnom kolektivu, i ljudi i fudbalera – kaže Vule Vujačić, napadač Rudara, čija je ekipa na dobrom putu da izbori opstanak, uprkos svim problemima

– Tajna? Nema je – suština je u zajedništvu, dobroj hemiji u ekipi, u ozbiljnosti i profesionalizmu svih momaka, ali i u radu trenera Mulalića. Igrači su, kao pravi profesionalci, bez obzira na sve, prihvatili njegovu filozofju, i kada se sve to sjedini dolazi se do rezultata – kaže napadač Vule Vujačić, prvi golgeter Rudara ove sezone (sedam golova u prvenstvu, jedan u Kupu), dvostruki strijelac i asistent u pobjedi protiv Grblja.

Rudar je trijumfom u utorak prvi put ove sezone preuzeo 6. mjesto, i to od OFK Titograda, ekipe koja još cilja plasman u Evropu. Pljevljaci posljednjeplasiranom Grblju bježe 11 bodova, što znači da više maltene ne strijepe od direktnog ispadanja, a imaju i tri boda više od Petrovca, koji je u zoni baraža za opstanak.

Posao, međutim, još nije obavljen, tvrdi Vujačić.

– Još nismo ostvarili željeni rezultat, mi smo samo na dobrom putu da ga ostvarimo. Reći ćemo da smo uspjeli tek kada matematički osiguramo opstanak. Uprkos svim nedaćama koje su nas snašle tokom cijele sezone, mi se držimo dobro i guramo Rudar ka luci spasa. Kroz šta smo sve prošli, moramo da ostanemo skromni – opstanak nam je jedan i jedini cilj – dodaje Vujačić, momak koji je u utorak pokrenuo “rudare”.

Grbalj je vodio, a onda se razigrao provjereni golgeter…

– I sa te strane sam jako zadovoljan, moram da priznam, dva gola plus asistencija – odlično za početak drugog dijela sezone. Na samo dva gola sam od prvog strijelca lige, i to je nešto što je dodatni motiv da jos više dodam gas, iako me to ne opterećuje, jer najbitnije mi je da ekipi ide dobro. Samo iz dobrog kolektiva izlaze pojedinci, a ja sam zaista u dobrom kolektivu, i ljudi i fudbalera – zaključuje Vule Vujačić.