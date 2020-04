TEATAR APSURDA / Odgovor M. Lekiću na navode objavljene u članku na portalu PV Informer od 03.04.2020

Izvor: PvInformer

Obično ne raspravljam sa ljudima za koje smatram da im je IQ manji od broja cipela koje nosim, ali ovog puta sam natjeran na to jer bezmalo u zadnjih godinu dana M. Lekić stalno i uporno u svojim saopštenjima o događajima uzdravstvu pljuje po meni. Ovaj odgovor sam uslovno podjelio na dva slučaja:

„Uvio/Zavio cijelog u zavoje…“ – podla aluzija da sam ja ili u dosluhu sa napadačima ili nekim drugim pa da niko ništa ne bi primjetio ja sam ga cijelog uvio u zavoje.

Naime, nakon iščašenja ramenog zgloba a posle namještanja istog OBAVEZNA je primjena imobilizacije u ovom slučaju „DESAULT“ zavoja (ko želi može vrlo lako da provjeri na internetu kako taj zavoj izgleda). Moj kolega prim. Dr S. Starčević koji je svojevremeno bio šef klinike za ortopediju VMA Beograd u ovakvim slučajevima je još rigorozniji tj. nakon repozicije ramenog zgloba on postavlja DESAULT-gips. Mogu samo zamisliti kako bi tek bilo pljuvanje da sam ja to uradio u smislu „Uvio ga cijelog u gips…“. Zavoj možete skinuti kući običnim makazama a za skidanje gipsa vam je potrebna stručna osoba obučena za rad sa specijalnom mašinom dakle u bolnici. Istini za volju danas postoje ortoze za imobilizaciju ramena koje uspješno

-Slučaj Kadribašić:

U vrijeme kada sama ja bio direktor OB Pljevlja dešavali su se napadi na zaposlene kada sam javno na kolegijumu izjavio da napad na bilo kog zdravstvenog radnika predstavlja napad na čitavu bolnicu pa i mene lično. U vrijeme epidemije COVID-19 virusa kada se medicinski radnici nalaze na prvoj liniji odbrane, napad na iste je još i gori i ja ga ovom prilikom nedvosmisleno osuđujem. Smatram da bi trebalo donijeti zakon (ukoliko već nije) da se napad na medicinskog radnika tretira kao napad na službeno lice u obavljanju dužnosti. Tu i počinje i završava sva moja povezanost sa ovim slučajem.

Lekiću, čvrsto Vam obećavam da ću prvi dan nakon završetka epidemije COVID-19 podnijeti tužbu protiv Vas. Da se ne bi razvlačili po novinama i portalima imat ćete dovoljno vremena i prostora da uz valjan dokazni materijal dokažete svoje tvrdnje a ja sa svoje strane obećavam da ću tražiti od suda da rasprava bude javna da javnija ne može biti pa ćemo na tom mjestu vidjeti „kom opanci a kom obojci“ kako reče narodna poslovica.

I sasvim na kraju ukoliko je Vama ili vama sličnima cilj da me uhvatite u ljekarskoj greški evo vam savjet- sačekajte neki drugi slučaj(eve).

P.S.

Malo politike.

To što sam ja član SD Crna Gora to je dio mog genetskog koda jer su svi moji pretci po očevoj ili majčinoj strani-svi do jednoga u vremenu u kom su življeli bili manje ili više lijevo orjentisani pa gdje bih onda trebao da pripadam ja ?!!!

Dr Ernes H. Gadžo

Specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije