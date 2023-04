Telekomunikacioni operateri se pridružuju akciji „Stop inflaciji“

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, saopštio je da će se telekomunikacioni operateri sa različitim ponudama priključiti akciji „Stop inflaciji“. On je u emisiji „Link“ kazao i da Građanski pokret URA, uoči parlamentarnih izbora, ne bježi ni od jedne opcije, kao ni od koalicije centra, koja, po njegovom mišljenju, ima potencijal da ostvari dobar rezultat.

Đurović u „Linku“ (Foto: RTCG)

Ministar je istakao da su izuzetno zadovoljni akcijom „Stop inflaciji“ i time što je inflacija nakon sedam mjeseci dobila negativan karakter. Najveći pad cijena, kako je rekao, osjetio se u kategorijama koje su obuhvaćene akcijom.

„Građani jasno primjećuju razlike, kretanja su i na lokalnom nivou takva, a saradnja Vlade Crne Gore i privrede dala još jedan podsticaj akciji i došli smo do toga da se proširila i na ostale proizvode“, rekao je Đurović u „Linku“.

Pola potrošačke korpe, dodao je, čini antiinflaciona korpa.

Prema podacima trgovačkih lanaca, u prodavnicama ima dovoljno zaliha.

„Naši rafovi su uvijek bili puni, imamo žilave preduzetnike, koji su sposobni da se u svakoj situaciji snađu. Nemam informaciju da robe nedostaje, a građani sada mogu za određenu sumu novca da kupe više“, istakao je Đurović.

Dodao je da je skoro svaka ozbiljna kompanija jdio akcije, te da su se same javljale MEK-u.

„Glavni benefit je što se probudila društvena odgovornost kod naših privrednika i što sami iniciraju cijene, odriču se marže…“

Veliko interesovanje turista za Crnu Goru

Ministar očekuje veći priliv gostiju tokom prvomajskih praznika. Na pitanje da li smo spremi i kakva je avio-povezanost, Đurović kaže:

„Avio-povezanost nije toliko loša koliko je stanje u našim aerodromima. Mislim da ćemo biti dobro povezani, može i bolje, i činjenica je da je veliko interesovanje za Crnu Goru i u Poljskoj, Francuskoj, drugim zemljama…“

Tokom vikenda je bio u delegaciji Vlade koja je posjetila Kosovo. Uvjeren je da će i turisti i iz te države doći u Crnu Goru.

Iz emisije „Link“ (Foto: RTCG)

„Treba mnogo da radimo sa djecom“

Povodom incidenta u Baru, Đurović je istakao da je riječ o huliganskom ponašanju.

„Ogradio bih se od bilo kakvih insinuacija da je to bilo na bilo kakvoj osnovi, osim huliganskoj. Da budemo realni i nazovemo to pravim imenom – huligansko ponašanje. To nije prvi put, dešavalo se i ranije sa istim počiniocima. Treba mnogo da radimo sa djecom, svi da se u kontinuitetu pozabavimo da djeci ne padne na pamet da slično rade“, kazao je ministar.

Na pitanje o neradnoj nedjelji, kazao je da će se stvari vjerovatno mijenjati. Prema informacija koje ima, dogovor je blizu

„Kompanije će imati određeni radni broj nedjelja koje će moći da radi tokom godine, mislim da je 16. Mislim da ćemo tokom ove godinem ovog ljeta, promijeniti situaciju i da će građani moći da kupuju i nedjeljom“, kazao je u „Linku“ i dodao da bi svi trgovački lanci bili uključeni.

„Koalicija centra ima potencijal“

Đurović je kazao da Građanski pokret URA, uoči parlamentarnih izbora, ne bježi ni od jedne opcije, kao ni od koalicije centra.

„Imamo dobru saradnju sa Demokratskom Crnom Gorom, koja bi se možda mogla reflektovati na jednu kvalitetnu koaliciju. Mislim da koalicija centra ima potencijal da ostvari dobar rezultat. Ako i ne dođe do toga, uvjereni smo da smo kvalitetno radili svoj posao, a naš lider Dritan Abazović pokazao je nevjerovatnu hrabrost i odlučnost da mijenja Crnu Goru, i siguran sam da će građani znati to da cijene“, zaključio je on.