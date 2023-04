„Teško će se otkriti ko je proslijedio testove, stanje u prosvjeti alarmantno

Sudski vještak Marko Lakić je u emisiji „Dobro jutro Crna Goro“, kazao da nije optimističan da će biti otkrivena osoba koja je proslijedila testove đacima prije eksterne mature, te da će biti lakše da se otkrije počinilac ako je to urađeno elektronskim putem. Siguran je da bi testiranje sprovedeno po pravilima pokazalo alarmantno stanje u prosvjeti. Smatra da su za ovaj slučaj, i za sve češće nasilje među maloljetnicima, krive kumovske i rodbinske veze u Crnoj Gori zbog kojih se sve zataškava.

Marko Lakić (Foto: RTCG)

„Ne bih da budem paranoičan, pa da kažem da se tako nešto očekivalo, ali moram da istaknem da je školstvo u prethodnih par godina obesmišljeno”, kazao je on.

Objašnjava da je tome doprinijela pandemija korona virusa, onlajn nastava i časovi od 30 minuta.

“Program je predviđen za određen broj časova koji traju po 45 minuta. Ako imamo školsku godinu u kojoj su časovi trajali po 30 minuta, mi dolazimo do toga da su đaci proveli trečinu vremena manje u učionicama nego što je po akreditaciji tog programa bilo dovoljno. Za to vrijeme, đaci nijesu mogli da savladaju određeno gradivo”, kazao je on.

Smatra da bi testiranje koje je sprovedeno na pravi način pokazalo bi alarmantno stanje u našoj prosvjeti.

„Ja garantujem da bi đaci pokazali vrlo loš uspjeh. Osim što bi bio vrlo loš, nee bi bio u skladu sa ocjenama te djece, jer je narodu poznato fabrikovanje luča“, rekao je on.

Objašnjava da treba da se utvrdi da li su testovi do đaka došli u elektronski ili im je predat papir.

„Mi znamo da se to desilo uoči testiranja i u tom trenutku, sve škole su imale testove kod sebe i to je mogao bilo ko, iz bilo koje škole. S drude strane, ako je elektronska verzija dostavljena, tačno se zna ko ima pristup elektrosnkoj verziji tog testa. Ja nijesam optimista da će se otkriti onaj ko je pokrenuo to“, kazao je on.

Pojašnjava na koji način se to dešava.

„Prijatelj nekog roditelja daje test u povjerenju jednom djetetu, da nikom ne kaže, a onda kako to ide, prijatelj prosljeđuje svom prijatelju u tako od ruke do ruke“, kazao je on.

Naglašava da je srećan što se otkrilo kako ne bi ti povlašćeni pojedinci odradili test sjajno, a oni koji su vrijedno učili da prođu gore.

„Ono što treba da se uradi je da se ukinu eksterne mature i ponovo uvede prijemni ispit za srednje škole i fakultete“, smatra sudski vještak.

Komentarišući najskorije situacije nasilja među maloljetnicima, on je kazao da su za takva dešavanja kriva zataškavanja zbog rodbinskih i kumovskih veza.

Izvor-rtcg