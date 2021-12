„Teško je gledati ljude kako se bore za svaki udah“

Pljevlja su kroz vjekove iznjedrila brojne uspješne ljude, koji su imali dovoljno hrabrosti i vjere da se bore za svoje snove. Na mapi sjajnih mladih Pljevljaka još jedno ime blistavo sija – Milana Živković (26) specijalizant Plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije prve godine, koja pohađa druga godinu doktorskih akademskih studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu Milana je upisala 2013. godine, a završila 2019. godine. Nakon obaveznog pripravničkog staža položila je državni ispit i tako stekla zvanje doktora medicine. Kao jedan od 100 najboljih studenata Medicine sa teritorije Srbije imala je mogućnost da izabere granu medicine kojom želi da se bavi i kliniku gdje će da radi. Milana je od jula 2020. godine zaposlena na Klinici za opekotine, plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije i svakodnevnog porasta broja novooboljelih privremeno je angažovana kao doktor u Kovid bolnici Batajnica. Na pitanje koliko je korona promijenila njen život, Milana odgovara da je lično za nju novonastala situacija bila jako izazovna, kako na ličnom tako i na profesionalnom planu.

– Sve moje kolege koje su imale priliku da rade u kovid bolnicama reći će isto. Psihički je teško podnijeti da gledate ljude različite starosti kako se bore za svaki udah. Najteže od svega je trenutak kada i pored svih napora koje je uložio čitav tim morate da proglasite smrt pacijenta i da saopštite porodici da su izgubili člana. Najteže od svega su situacije kada u istoj prostoriji leži više članova jedne porodice i kada se desi da neko od njih izgubi bitku sa korona virusom – iskrena je Milana.

Zbog prirode posla kojim se bavi imala je priliku da se vakciniše među prvima u Srbiji i apsolutni je zagovornik vakcinacije.

-Osim mene, svi članovi moje uže i šire porodice kao i prijatelji su vakcinisani. Smatram da je vakcinacija jedini izlaz iz trenutke situacije. Ukoliko pitate bilo koju osobu koja je preležala teži oblik kovid infekcije ili člana njene porodice, sigurna sam da će reći da je mnogo lakše vakcinisati se nego trpjeti strahote koje bolest nosi sa sobom. Pandemija me je naučila da ne možemo da pravimo neke dugoročne planove. Nadam se da će čitava ova situacija uskoro da se završi i da ćemo svi da budemo zdravi. Što se profesionalnog plana tiče za sada mi je cilj da završim započetu specijalizaciju i doktorske studije – ističe Milana.

Sa velikom ljubavlju priča o porodici, rodnom gradu i školi.

– Jako mi je važna podrška porodice. Rođena sam u radničkoj porodici i bez obzira na to roditelji su se trudili da mom bratu i meni obezbijede sve što nam je potrebno i da olakšaju što više mogu. Iako je želja mojih roditelja bila da upišem Pravni fakultet kao moj brat, imala sam njihovu punu podršku tokom školovanja. Posebnu zahvalnost dugujem roditeljima i smatram da bi svi moji rezultati izostali da sam kroz neke situacije morala da prođem sama. Svako od njih se na neki način žrtvovao kako bi meni pomogao – priča Milana i dodaje da je majka ostavljala sve obaveze kako bi u ispitnom roku bila sa njom, otac završavao sve poslove sam, koje su prije toga zajedno radili, a brat pružao podršku u svakom trenutku jer su živjeli zajedno.

– Za Pljevlja me vežu jako lijepe uspomene, počevši od bezbrižnog djetinjstva, pa sve do odlaska na fakultet. Odrasla sam na Gukama. Posebnu zahvalnost dugujem mojoj učiteljici Jelici Golubović, sada Laušević, zahvaljući kojoj sam zavoljela školu i učenje doživljavala kao uživanje, a ne kao obavezu. Srećna sam zbog toga što prijateljstva koja sam stekla u školskim klupama i dalje traju. Bez obzira na to što se većina mojih prijatelja odselila u Podgoricu i dalje se radujemo svakom sastanku i rado evociramo uspomene – kaže Milana. Ponosna je što je završila Gimnaziju „Tanasije Pejatović“ i to uvijek rado ističe.

– Posebno sam zahvalna profesorima koji su nam nesebično prenosili znanje i tako nam omogućili dobru osnovu za dalje obrazovanje. Većina mojih drugova iz odeljenja su nastavili dalje usavršavanje i sada su uspješni ljudi u različitim oblastima. Oduvijek sam voljela da učim i i sve svoje obaveze završavala na vrijeme. Iako sam imala sve petice, uživala sam u časvima matematike, hemije i biologije – ističe Milana. Tokom srednje škole učestvovala je na takmičenjima iz hemije pa joj je znanje koje je stekla iz ovih predmeta posebno značilo tokom spremanja prijemnog ispita za fakultet i dalje tokom studija. Po njenim riječima posebno mjesto u njenom srcu imaju profesorice Rosa Terzić i Joka Brašanac.

– Tokom osnovne i srednje škole posebnu zainteresovanost sam pokazala za izučavanje građe i funkcije ljudskog organizma. Maštala sam o tome da radim u velikoj bolnici, donosim brze odluke i tako spašavam živote. Zbog toga sam upisala Medicinski fakultet. Sjećam se prvog ulaska u operacionu salu još na drugoj godini studija. Tada mi je bilo jasno da je Hirurgija ono čime želim da se bavim – kaže Milana.

Period studiranja za Milanu je bio izuzetni težak, naporan i stresan jer je morala da se odrekne većine stvari na koje je navikla da bi se potpuno posvetitla učenju. Kako kaže, nije više imala vremena za sebe, za druženje, za sport, izlaske a najteže joj je palo što nije imala vremena za dolaske kući.

-Otežavajuća okolnost u svemu tome je bila nova sredina i novi ljudi. Bilo je teško doći iz male sredine u veliki grad i izboriti se za svoje mjesto. Ubrzo su došli prvi kolokvijumi a zatim i ispiti kada su se pojavili i rezultati mog danonoćnog učenja. Tada sam shvatila da se rad i trud isplati i to me je motivisalo da nastavim sa učenjem. Moram da pomenem moju sugrađanku, drugaricu iz škole, koleginicu sa fakulteta a sada i specijalizanta Anesteziologije sa reanimatologijom i intenzivnom terapijom, dr Sonju Stanković koja je bila moj saborac sve vrijeme od početka pripremanja prijemnog ispita pa sve do odbrane diplomskog rada. Zajedno smo spremale ispite, bodrile jedna drugu, zajedno prolazile kroz lijepe ali i kroz najteže trenutke. I sada nakon završenog fakulteta jedna drugoj smo velika podrška i oslonac kako u privatnom tako i u poslovnom smislu – naglašava Milana.

Radne navike koje je Milana stekla kroz osnovnu i srednju školu zadržala je tokom studija.

-Sve sam podredila učenju i srećna sam što se moj trud isplatio. Odmalena sam se trudila da u svemu što radim dam svoj maksimum. Volim sport. Dok sam bila u Pljevljima trenirala sam košarku. Sada kombinujem teretanu i trčanje koliko mi to obaveze dozvoljavaju – ističe Milana.

Za Milanu će se nesumnjivo tek čuti, s obzirom na nesvakidašnju posvećenost, talenat i ljubav prema poslu.

S.Z.

Dobitnica Novembarske nagrade za 2019. godinu

Milana je bila stipendista Opštine Pljevlja na završnoj godini studija, a 2019. godine dobila je Novembarsku nagradu.

– Zahvaljujem Opštini Pljevlja i Sekretarijatu za društvene djelatnosti što se trude da pomognu mladima iz Pljevalja i što prepoznaju naš rad i trud. Lično za mene Novembarska nagrada mnogo znači. Poseban je osjećaj kada znaš da su tvoji sugrađani prepoznali i vrednovali tvoj rad – kaže Milana i dodaje da Pljevlja voli i uvijek rado dolazi i ne isključuje mogućnost povratka u nekom trenutku.

Tekst objavljen u „Pljevaljskim novinama“ 15. novembra 2021. g.