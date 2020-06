Testiranje u Pljevljima 23.juna, prijave do 20.juna

Nevladina organizacija Mensa Crne Gore, koja okuplja natprosječeno inteligentne osobe, u narednih mjesec organizovaće gratis testiranje u crnogorskim gradovima. Testiranje u Pljevljima biće održano 23. juna u 12 časova u Srednjoj stručnoj školi. Koordinator Mense za Pljevlja, Golub Pupović, poziva sve zainteresovane Pljevljake da se prijave za testiranje na link https://mensa.me/formulari/32589 do 20.juna. Članstvo u ovoj nevladinoj organizaciji, naročito mladim ljudima, može biti od velike koristi zbog poznanstava koje ostvaruju a i sama činjenica da su svrstanu među dva odsto svjetske populacije po bazičnoj inteligenciji – može biti olakšica pri zapošljavanju, naglašava Pupović.

– Cilj Mense je da društvo naše članove prepozna kao potencijal jer oni mogu biti nosioci pokretačkih ideja, sa visokim stepenom odgovornosti, kao i realizatori projekata, budući da je ono što nas povezuje brzo i logičko razmišljanje i razumijevanje kao i snalaženje u novim i nepoznatim situacijama. Mensa Crne Gore uspostavlja saradnju sa državnim organima i sa privatnim sektorom kako bi ovaj potencijal članova bio prepoznat. Crnogorska Mensa okuplja različite profile ličnosti, porijekla, starosti, sa različitim poljima interesovanja ali i obrazovanja (srednjoškolce, studente, akademske građane, doktore nauka) i zanimanja (pravnike, matematičare, biologe, inženjere). Do sada je testirano oko 3.000 kandidata, od kojih je oko 500 zadovoljilo uslov za članstvo a trenutno je aktivni oko 200 članova. Što se tiče Pljevalja, do sada nam je Opština finansirala testiranja, i veoma smo im zahvalni, a ove godine, zbog okolnosti izazvanih virusom covid-19, Mensa je odlučila da sama finansira testiranje. Na testiranju u Pljevljima prošle godine bilo je 47 kandidata – kaže Pupović, pojašnjavajući da su rezultati testa poznati samo kandidatu i psihologu koji pregleda testove, te da je za članstvo, osim položenog testa potrebno uplatiti godišnju članarinu od 15 do 20 evra, s obzirom da postoje popusti za određene kategorije stanovništva.

Test se sastoji od 45 zadataka grafičko-logičkog tipa koji se rade 20 minuta. Testovi su standardizovani, isti su u cijelom svijetu i nisu dostupni na internetu. Donja granica za testiranje je 18 godina starosti, u saradnji sa školama 16 godina starosti, dok gornja granica ne postoji. Minimalni razmak između testiranja je godina a maksimalno se na test može izaći tri puta u životu.