Firma „TIM COMPANY“ donirala mobilni inkubator Ginekoliškom odjeljenju

JZU Opšta bolnica Pljevlja, Ginekološko odjeljenje, dobilo je mobilni inkubator, njemačke firme “Drager” koji je firma „TIM COMPANY“ donirala ovoj ustanovi. Direktor bolnice doktor Ernes Gadžo zahvalio je donatorima. Miroslav Dujović, izvršni direktor “TIM COMPANY” rekao je da će ova firma i dalje pomagati lokalnoj zajednici u skladu sa svojim mogućnostima. Vrijednost mobilnog inkubatora je oko 15 000 evra.

Do 22. oktobra sa područja pljevaljske i žabljačke opštine rodilo se samo 165 beba, a u protekle četiri godine rađalo se manje od 200 djece godišnje, istakao je pedijatar Vojo Kujundžić. On je naglasio da će mobilni inkubator poslužiti da prijevremeno rođena djeca imaju adekvatan transport do tercijarne zdravstvene ustanove.