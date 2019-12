Tinejdžeri u CG aktivni konzumenti alkohola i narkotika

Prisutni i drugi oblici zavisnosti

Istraživanje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda “Djeca i bolesti zavisnosti u Crnoj Gori” pokazalo je da više od 37 odsto ispitanih učenika pije alkohol, a svaki četvrti ili 25 odsto njih ide u kladionicu. Svaki peti učenik konzumira cigarete, dok preko 11 odsto puši marihuanu, piše Dan.

Istraživanjem koje je ombudsman sproveo u maju ove godine obuhvaćeno je ukupno 1.000 ispitanika, od kojih 342 iz 37 osnovnih škola, kao i 658 ispitanika iz 25 srednjih škola.

“Preko 37 odsto srednjoškolaca i učenika završnih razreda osnovne škole koristi, rjeđe ili češće alkohol, gotovo svaki četvrti učenik ide u kladionicu, a 20 njih puši. Istraživanje je pokazalo da marihuanu koristi više od 11 odsto učenika, dok u prosjeku preko osam učenika konzumira teške droge. Polovina korisnika teške droge koristi jednu supstancu, a druga polovina dvije i više supstance. Rizičan period početka korišćenja psihoaktivnih supstanci jeste period između šestog razreda osnovne i drugog srednje škole. Učenicima bi u ovom periodu trebalo posvetiti posebnu pažnju kako bi se zaštitili od potencijalnog korišćenja psihoaktivnih supstanci. Osim alkohola i cigareta, učenicima su dostupne i sve vrste klađenja, a naročito kladionica”, navodi se u izvještaju ombudsmana.

Upozorava se i da su učenicima takođe prilično dostupni i ljekovi za smirenje koje konzumira 14,6 odsto njih, 8,6 odsto učenika koristi kokain, a 8,4 heroin.

“Psihoaktivne supstance su veoma dostupne, i u preko 20 odsto slučajeva učenici prijavljuju da je do njih moguće doći u roku od pola do nekoliko sati. Narkotici se nerijetko koriste u školama, a indikativno je da je ovo češće slučaj nego da đaci dolaze u školu pod uticajem alkohola. Najvjerovatnije da je razlog taj što se efekat alkohola može mnogo lakše uočiti od strane nastavnog osoblja nego što je to slučaj kada se koriste druge psihoaktivne supstance. Bez umanjivanja značaja i težine problema, treba reći da je učestalost korišćenja cigareta i marihuane kod mladih u Crnoj Gori na nivou prosjeka njihovih vršnjaka u zemljama EU”, piše, između ostalog, u izvještaju ombudsmana.

Istraživanje je takođe pokazalo da učenici u Crnoj Gori u značajno manjoj mjeri od prosjeka EU zemalja konzumiraju alkohol, ali zato u nešto većoj mjeri koriste ilegalne droge.

“Mladi veliki dio slobodnog vremena provode uz slušanje muzike i odmor. Međutim, nije mali broj onih koji vrijeme provode na kompjuteru i na društvenim mrežama. Učenici izlaze u grad veoma često, gotovo 30 odsto njih izlazi svaki dan, pri čemu smo utvrdili da su oni koji svakodnevno izlaze u grad pod većim rizikom od korišćenja psihoaktivnih supstanci. Gotovo polovina roditelja, po mišljenju učenika, bili bi manje ili više tolerantni pri saznanju da njihova djeca (oni) konzumiraju alkohol. Ključni razlog pušenja je, kako ističu mladi, potreba da ispadnu važni pred vršnjacima”, objašnjavaju u izvještaju.

izvor: dan.co.me