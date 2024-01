Tokom dana naoblačenje, do 12 stepeni

U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano, a tokom dana se očekuje povećanje oblačnosti.

Na sjeveru Crne Gore danas promjenljivo, više sunca u prvom dijelu dana. Početak padavina tokom noći na ponedjeljak, kiša i susnježica, na planinama snijeg. Već od podneva, na planinama, jača južni vjetar. Ujutru i dalje hladno, a dnevna temperatura u porastu, do 7 stepeni.

Na jugu promjenljivo do pretežno oblačno. U drugom dijelu dana južni vjetar postepeno u jačanju. Kasno uveče ponegdje slaba kiša. Temperatura do 12 stepeni.

More mirno do malo talasasto. Jugo u jačanju u drugom dijelu dana, do kraja večeri umjeren. Temperatura mora oko 14 stepeni.

Na sjeveru ponedjeljak kišovit. Ujutro susnježica i snijeg u višim predjelima, tokom dana kiša, a u večernjim satima ponovo sniježne padavine. Manje padavina na istoku. U utorak manje padavina. Vjetar u ponedjeljak umjeren do jak, na planinama i veoma jak, južni. U noći na utorak vjetar u naglom slabljenju, a temperatura u padu.

Na jugu u ponedjeljak promjenljivo oblačno, jača kiša i obilniji pljuskovi u drugom dijelu dana. Duvaće umjeren do jak jugo, na udare i veoma jak, tokom noći na utorak u slabljenju. Utorak promjenljiv, mjestimično moguća kiša, uglavnom prijepodne. Krajem dana na krajnjem jugoistoku jača sjeveroistočni vjetar.

EVROPA

Ciklon sa centrom iznad Baltičkog mora, u interakciji sa hladnom vazdušnom masom koja struji iznad kontinenta, donosi pravo zimsko vrijeme sjeveru i istoku Evrope; biće jakog vjetra i snijega.

Kiša u zemljama Beneluksa, na zapadu Njemačke i Pirinejskog poluostrva.

Najhladnije u Rusiji, do -30°C, najtoplije na jugu Španije do 17°C.

BALKAN

Zapadnije oblačno, na istoku i jugoistoku više sunca. Kiša se očekuje u Istri i sjevernom Jadranu, u drugom dijelu dana.

Hladno u svim kontinentalnim oblastima, pa će zato, najtoplije biti tek na grčkim ostrvima u Egejskom moru, do 14°C.

Izvor-rtcg