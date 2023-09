Tokom dana sunčano, popodne razvoj oblaka

Na sjeveru Crna Gora, ujutru lokalno sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplo, popodne u planinama pojačan razvoj oblaka sa uslovima za lokalnu kratkotrajnu kišu ili samo pojava grmljavine. Temperatura vazduha od 21 do 29 stepeni.

Na jugu, pretežno sunčano i toplo, popodne u centralnim planinskim dijelovima i u regionu Orjena pojačan razvoj oblaka.

Temperatura vazduha do 32 stepena.

More, malo talasasto. Vjetar slab do umjeren zapadnih smjerova, popodne na jugoistoku akvatorijuma umjeren do pojačan sjeverozapadni. Temperatura mora do 24 stepena, a UV index, oko 6 UV jedinica.

Crna Gora tri dana – sjever

Narednih dana, na sjeveru, u ponedjeljak, ujutru lokalno sa maglom, tokom dana sunčano i toplo u popodnevnim satima u planinama umjeren razvoj oblaka.

U utorak, prolazni talas, usloviće naoblačenje, popodne kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, zbog intenzivnog premještanja talasa i jake konvekcije, popodne na sjeveru moguće su kratkotrajne vremenske nepogode.

Crna Gora tri dana – jug

Na jugu, u ponedjeljak, sunčano i natrposječno toplo. U utorak, ujutru na primorju posebno na području Boke moguća je kratkotrajna prolazna kiša sa grmljavinom, tokom dan promjenljivo oblačno sa povećanim prisustvom visoke oblačnosti, popodne u centralnim planinskim predjelima i u regionu Orjena uz pojačan razvoj oblaka lokalno moguća je kratkotrajna kiša sa grmljavinom.

Zanimljivost

Na današnji dan 1987.godine u Nikšiću izmjerena je istorijski rekordno najviša temperatura za septembar od 36,6 stepeni, što je oko 14 stepeni iznad prosječne.

Izvor-rtcg