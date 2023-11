Tokom prethodne školske godine 80 slučajeva vršnjačkog nasilja

Vršnjačko nasilje u školama ne jenjava, a nije mnogo urađeno na planu sprečavanja takvih slučajeva. Doskorašnji ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić ranije je priznao da nemaju dovoljno kapaciteta da obezbijede policajce u školama. Trenutno se na Policijskoj akademiji u Danilovgradu obučava grupa mladih koji bi trebalo da pomognu školama. No kako bi sve to trebalo da izgleda i koliko škola će pokrivati, i dalje je nepoznanica.

U osnovnim i srednjim školama tokom prethodne školske godine bilo je 80 slučajeva vršnjačkog nasilja, podaci su Ministarstva prosvjete. I dok su stručnjaci predlagali da se obrazovnim ustanovama vrati školski policajac, kako bi se nasilje suzbilo, tadašnji ministar unutrašnjih poslova tvrdio je da njegov resor nema dovoljno kadra za to.

„Mi nemamo kapacitet da da intenzivno pokrivamo to jest, 24 sata ili u dvije smjene koliko imamo po školama da pokrivamo te institucije tako da negdje je i preporuka ali i plan da obrazovne institucije same organizuju obezbjeđenje ili nadzor unutar škola“, kazao je ranije ministar unutrašnjih oslova u 43. vladi Filip Adžić.

Policajaca možda fali, ali onih s voljom da se vršnjačko nasilje ako ne iskorijeni, makar smanji, ima na pretek. Jedna od njih je Dijana Ćulafić, koja se prijavila na program Ministarstva prosvjete kako bi postala asistent za sprečavanje nasilja i vandalizma u školi.

„Želim da suzbijemo nasilje, da preventivno reagujemo i da ukazujemo na neke nepravilnosti i nepoštovanja pravila, da pratimo ponašanje djece, ulazak i izlazak iz škole, unošenje psihoaktivnih supstanci“, kazala je Ćulafić.

Dijana se svakodnevno na Policijskoj akadmiji obučava sa još 39 kolega. Ipak, kako ukazuju iz te obrazovne ustanove, oni neće biti zaštitari, niti školski policajci, ali ni asistenti u nastavi.

„Neko ko će biti tačka koja će u tom vaspitnom obrazovnom procesu biti neko ko će eventualne slučajeve nasilja preduprijediti“, kazala je Angelina Bajčeta iz Policijske akademije.

Koliko škola će dobiti podršku u sprečavanju vršnjačkog nasilja, te kako će biti raspoređeni i koliko dnevno će raditi, novinarka TVCG nije uspjela saznati jer iz Ministarstva prosvjete. Iz Prosvjetne zajednice poručuju da ni samo ministarstvo nije jasno definisalo šta želi. Tvrde da je crnogorskim školama ipak potreban školski policajac za sve vrijeme trajanja nastave.

„Negdje neka kontrola u smislu da neko nepoznat želi na silu da uđe u školu, da unese nedozvoljena sredstva. U slučaju napada nezgodnog roditelja, garđanina, bilo koga na samog nastavnika. u slučaju da nađemo neka sredstva u dvorišti škole u koliko je neko koristio u toku noći“, kazala je Olivera Leković iz Prosvjetne zajednice.

U NVO Roditelji smatraju da je škola ustanova u kojoj ne bi trebalo da postoje kazne i mjere zastrašivanja. Lepa Žunjić kaže da bi se takav problem mogao prevazići edukacijom i razgovorom. Nažalost, ističe, to nije slučaj u Crnoj Gori.

„Bilo bi dobro da osobe koje rade tamo budu dodatno edukovane i obrazovane u onom dijelu kako pristupiti djeci i razgovarati“, kazala je Žunjić.

Kakvi su planovi nove Vlade i resornog ministarstva za sprečavanje vršnjačkog nasilja u školama ostaje da se vidi. Do tada nastavlja se obuka na Policijskoj akademiji koja bi prema ranijim najavama trebalo da se završi pred kraj prvog polugodišta. To znači da bi njihovo angažovanje trebalo da počne u drugom polugodištu do kada bi javnost trebalo da sazna koliko će i koje škole pokrivati.

Izvor-rtcg