Tokom vikenda moguće nevrijeme, danas u najtoplijim mjestima oko 38°

Na sjeveru Crne Gore jutros moguća ponegdje magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo, u popodnevnim satima u perifernim sjeverozapadnim i sjevernim planinskim predjelima jači razvoj oblaka sa uslovima za lokalnu kišu sa grmljaviom. Duvaće umjeren do pojačan vjetar zapadnih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 27 do 35 stepeni.

Na jugu države sunčano i jako toplo uz slab do umjeren razvoj oblaka u centralnim planinskim dijelovima. Duvaće slab do umjeren vjetar južni i jugozapadni. Temperatura u najtoplijim mjestima oko 38 stepeni.

More mirno do malo talasasto. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova. Temperatura mora do 28 stepeni. UV index, vrlo visok, oko 10 UV jedinica, to ukazuje na obaveznu zaštitu od UV zračenja.

Narednih dana na sjeveru, u nedjelju prijepodne pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i popodne očekuje se prolazna nestabilnost sa uslovima za mjestimičnu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavniom. Parametri konvekcije ukazuju na rizik od lokalne olujno vremenske nepogode.

U ponedjeljak, ujutru po kotlinama lokalno magla. Tokom dana sunčano i jako toplo, temperatura u manjem porastu.

Na jugu Crne Gore u nedjelju sunčano jako toplo i sparno, popodne u centralnim planinskim predjelima i u regionu Orjena pojačan razvoj oblaka sa uslovima za lokalnu kišu i kraći pljuskovi sa grmljavinom.

U ponedjeljak, sunčano i veoma toplo, temperatura u manjem porastu. U najtoplijim predjelima na širem prostoru Podgorice i Danilovgrada temperatura između 39 i 40 stepeni.

Što se tiče Evrope, danas, veći dio kontinenta biće pod uticajem visinske duboke, prostrane stacionarne ciklonske aktivnosti sa centrom u oblasti sjevernog mora i ciklon u prizmelju sa centrom u regionu britanskih ostrva. Ovi sistemi na zapadu Evrope, u širem regionu Baltika, zatim u centralnim dijelovima kontinenta prema istoku usloviće nestabilno vrijeme sa kišom pljuskovima sa grmljavinom i jakim jugozapadnim vjetrovima na zapadu Evrope. U regionu Alpa u pravcu istoka u zoni izraženog termičkog kontrasta očekuju se olujno grmljavinske nepogode.

Južni i jugoistočni dio kontinenta je pod uticajem termobaričkog sistema i tople tropske vazdušne mase koja generiše visoke tropske temperature od preko 40 stepeni. Temperatura vazduha od 18 stepeni u Oslu do 42 u Atini.

Na sjeverozapadu Balkana u regionu Slovenije u pravcu Hrvatske promjenljivo i nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, popodne i u centralnim dijelovima u pravcu Srbije buran razvoj konvektivnih oblaka sa kišom i pljuskovima i grmljavinom.



Na jugu i jugoistoku stabilno, sunčano i veoma toplo, na jugu izuzetno toplo.

Iznad Balkana, i dalje, odvija se burna interakcija dvije vazdušne mase sa vrlo različitim fizičkim karakteristikama i sa velikim termičkim kontrastom, tropske vazdušne mase sa juga i hladne sa sjevera Evrope, zbog toga se očekuje jaka frontalna konvekcija na liniji maksimalnog termičkog kontrasta sa visokim rizikom od opasnih superćelijskih vremenskih nepogoda. Temperatura vazduha na sjeverozapadu od 22 u Ljubljani do 42 u Atini

Zanimljivost:

Najtopliji 21. jul na teritoriji Crne Gore bio je 2015. godine sa temperaturom do 42,2 stepena, a istog dana Ulcinj je dobio istorijskih za jul 41,1 stepen.

Izvor-rtcg