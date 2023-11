Topalović: Bukovica daleko od grada i još dalje od očiju Opštine Pljevlja

Svaki manji vjetar dovodi do nestanka struje. Ne znamo da li to Elektrodistribucija vrši preventivna isključenja ili dolazi do ispada sa mreže. Često struje nemamo po tri ili četiri dana – kaže za „Dan“ Gligor Topalović, predsjednik Mjesne zajednice Bukovica

Stanovnici pljevaljske Mjesne zajednice (MZ) Bukovica, udaljene od grada preko 60 kilometara, ove jeseni suočeni su sa brojnim nedaćama vezanim za probleme sa putevima, snabdijevanjem električnom energijom, kao i sa lošim telefonskim i internet signalom. Naglašavaju da svaki jači vjetar dovodi do nestanka struje, a zbog uništenih puteva ekipe električara ne mogu da stignu do mjesta kvara. Molbe i apeli upućeni lokalnoj upravi i Elektroprivredi Crne Gore dosad nisu dali rezultate, a stanovnici Bukovice plaše se da će situacija biti još teža kada padne snijeg.

– Svaki manji vjetar dovodi do nestanka struje. Ne znamo da li to Elektrodistribucija vrši preventivna isključenja ili dolazi do ispada sa mreže. Često struje nemamo po tri ili četiri dana – kaže za „Dan“ Gligor Topalović, predsjednik Mjesne zajednice Bukovica.

On pojašnjava da je dolazak električara u jednom dijelu mjesne zajednice, odnosno udaljenijih sela otežan usled uništenih puteva. Prema riječima Topalovića, obilne kiše tokom proljeća dovele su do pojave bujičnih voda i izlivanja Bavčića rijeke, što je dovelo do uništenja puteva koji povezuju pojedine zaseoke sa centrom mjesne zajednice i dalje prema Pljevljima.

Besplatno daju zemljište za postavljanje predajnika

Gligor Topalović navodi da u selu ima dosta starijih osoba čija su djeca u Pljevljima ili u nekim drugim gradovima i da im je bitno da imaju kontakt sa svojima, ali da to nije moguće.

– Starijim licima bitno je da mogu da pozovu Hitnu pomoć, da zatraže od komšije ili srodnika pomoć, ali to nije moguće jer u kućama telefonskog signala nema – ističe Topalović i dodaje da bi svi u Bukovici bili spremni da besplatno daju zemljište za postavljanje predajnika samo da se tefonski i internet signal poboljšaju.

– Bavčića rijeka odnijela je dio puta i tokom čitavog ljeta, i pored brojnih molbi, niko nije ništa preduzeo da se put sanira. Ne znam kako će biti kada snijeg padne jer možemo biti odsječeni od svijeta. Mještani sela uz granicu sa Republikom Srpskom negoduju, ljute se i misle da mi iz mjesne zajednice ne obavještavamo lokalnu upravu o situaciji na terenu. A u stvari je suprotno jer u Opštini Pljevlja i lokalnim preduzećima ne reaguju na naše zahtjeve – kaže Topalović i poručuje da dodatne probleme mještanima Bukovice stvara i slab telefonski i internet signal.

– U Bukovici radi devetorazredna Osnovna škola „Bratstvo-jedinstvo“, kao i petorazredna škola u selu Brda. Pored matične škole postoji i đački internat, gdje djeca borave tokom radne sedmice. Roditelji hoće da se čuju sa djecom, a signala nema. Djeci je internet potreban i za nastavu, ali je situacija ista. Pravo je čudo kada uspije neko da vas dobije na mobilni telefon. Kad hoćemo da nekoga pozovemo, primorani smo da idemo pored nekog kamena, stabla kruške ili jabuke gdje znamo da postoji signal i obavimo poziv – priča Topalović i ističe da se u više navrata obraćao svim operaterima mobilne telefonije i da ništa nije dalo željene rezultate.

Centar MZ Bukovice, selo Kovačevići, udaljeno je oko 65 kilometara od Pljevalja, a pojedini zaseoci, kao što su Geuši i Rudići, udaljeni su i preko 80 kilometara i nalaze se na samoj granici sa Republikom Srpskom, odnosno sa opštinama Foča i Čajniče.

