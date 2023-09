Toplo, povremeno vjetar

U Crnoj Gori danas će biti sunčano i toplo vrijeme.

Na sjeveru ujutru lokalno po kotlinama očekuje se magla.

Tokom dana sunčano i natprosječno toplo, uz slab razvoj oblačnosti u planinskim oblastima.

Povremeno ujutru i tokom noći duvaće umjeren sjeverni vjetar. Temperatura vazduha od 22 do 30 stepeni.

Na jugu, sunčano i natprosječno toplo, u jutarnjim i noćnim satima sa umjerenim do pojačanim sjeveroistočnim vjetrom.

Temperatura vazduha do 34 stepena.

More će biti malo do umjereno talasasto. Vjetar umjeren do pojačan, ujutru i tokom noći lokalno na udare i jak sjeveroistočni, poslijepodne sjeverozapadni i zapadni slab do umjeren. Temperatura mora oko 24 stepena, a UV index, oko 6 UV jedinica.

Narednih dana, na sjeveru, u ponedjeljak i utorak, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama kratkotrajno magla, a tokom dana sunčano i relativno toplo. U utorak umjeren razvoj oblačnosti u popodnevnim satima i sa umjerenim jugozapadnim vjetrom.

Na jugu, u ponedjeljak i utorak, sunčano i natprosječno toplo vrijeme za ovo doba godine. U najtoplijim dijelovima temperatura će dostizati i prelaziti tropskih 30 stepeni.

Prognoza za Evropu

Najveći dio Evrope i danas će biti pod uticajem tople vazdušne mase i Omega bloking sistema koji slabi sa transformacijom u termobarički greben, koji će usloviti sunčano i natroprosječno toplo vrijeme.

Samo u perifernim zapadnim i jugozapadnim dijelovima u regionu Portugalije, Španije, na zapadu Francuske i u pravcu britanskih ostrva očekuje se kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

U regionu Pirinejskog poluostrva i na zapadu Francuske sa visokim rizikom od olujno vremenskih nepogoda. Na jugoistoku kontinenta biće uslova za kratkotrajnu kišu sa grmljavinom.

Temperatura vazduha od 19 stepeni u Helsinkiju do 35 u Parizu, na području Francuske temperatura je dostizala 35 stepeni.

Prognoza za Balkan

Danas, iznad Balkana sunčano i neubičajeno toplo za ovo doba godine, samo u periferenim istočnim dijelovima na području Rumunije i Bugarske u popodnevnim satima moguća je kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Temperatura vazduha do oko 33 stepena.

Izvor-rtcg