Toplo, u planinama popodne moguća kiša

U Crnoj Gori danas će biti sunčano iz toplo, uz umjeren razvoj oblačnosti na jugu i moguću rijetku kišu u planinama na sjeveru.

Na sjeveru Crne Gore, promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, tokom jutra po kotlinama ponegdje magla. Poslijepodne je u planinama moguća rijetka pojava kiše. Vjetar slab do umjeren uglavnom sjeverni i sjeveroistočni.

Na jugu, sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren tokom dana zapadni.Temperatura od 33 do 36 stepeni.More: malo talasasto.Vjetar slab do umjeren u jutarnjim satima sjeveroistočni, tokom dana zapadni. Temperatura mora oko 27 stepeni. UV index oko 6 UV jedinica.

Narednih dana, na sjeveru, u petak i subotu pretežno ili djelimično sunčano i toplije, a u popodnevnim satima ponegdje kiša i grmljavina. Duvaće slab do umjeren i promjenljiv vjetar. Na jugu, u petak i subotu sunčano i toplo. Poslijepodne slab do umjeren razvoj oblaka, u planinama lokalno moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina.

Izvor-rtcg