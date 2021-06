Trećina maturanata Gimnazije nagrađeno „Lučom“

Učenicima se obratila i direktorica Gimnazije Ljiljana Bajčetić, koja je istakla da je u generaciji 2020/2021 godine, trećina maturanata škole zaslužilo diplomu „Luča“, i to 11 učenika sa odličnim ocjenama iz svih nastavnih predmeta tokom dvanaestogodišnjeg školovanja, i 19 učenika sa odličnim uspjehom na kraju svake nastavne godine.

„Budite dobri ljudi, bolji od nas, a ne sumnjam da to jeste. Trudite se da vaša pojedinačna dostignuća usmjerite ka opštem dobru i napretku našeg društva. Mi smo simboličnim poklonima željeli da vam na skroman način ukažemo pažnju, uz poruku da vam se istinski divimo. Želim na kraju da još jednom svima punog srca čestitam i ispratim vas sa ovog mjesta sa željom da sve buduće životne izazove pobijedite i postignete svaku sreću na ličnom i profesionalnom planu“, zaključio je Golubović.

„Dragi maturanti, prije četiri godine ušli ste u gimnaziju sa strepnjom pred novim početkom, ali dječije radoznali i veseli, zakoračili ste u gimnazijske hodnike koji su vam se učinili kao lavirint. Sigurna sam da ste danas svjesni da to i jeste stvarni lavirint – svijet znanja koja su čekala da ih otkrijete. Vješte ruke vaših profesora odmotavale su klupko, vodile su vas do otkrića, naizgled nespojivih i rasutih fragmenata koja su se pretvarala u živu sliku stvarnosti. Vi ste čvrsto uhvatili Arijadnin konac, i evo danas zajedno smo u jednoj mreži, nevidiljivoj – a neraskidivoj. Za nas, vaše profesore, ta mreža biće štit od prolaznosti, zaborava, pljevaljske zime i hladnih srca. Za vas će ona biti oslonac u ostvarivanju želja, podloga za let i kutak za bijeg“, kazala je Bajčetić i podsjetila maturante da su pokazali da imaju dovoljno znanja i talenta da zajedno nadmudre nevidljivog neprijatelja koji je protekle godine izmijenio životne tokove cijelog svijeta – virus Covid 19.