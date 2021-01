-Golubović: Rudar je privatni klub .-Šarić: Rudar je uvijek bio opštinski klub. – Opstanak Rudara zavisi od volje opštine i privrednih subjekata. – Trenutna dugovanja Rudara preko 200.000 evra

Sudbina, do sada, najtrofejnijeg crnogorskog FK Rudar je neizvjesna a zašto je tako? Da li je razlog vlasništvo nad klubom i čiji je Rudar opštinski ili privatni klub?

-FK Rudar je opštinski klub i uvijek je to bio, samo što sam ja bio predsjednik kluba i donosio najviše finansijskih sredstava za klub. Rudar nije privatni klub već je 2018.godine po osnovu Zakona o sportu klub morao da se registruje i da se pojavi osnivač. Rudar je bio upisan na ime moga prijatelja Bobana Krstonijevića, jer je UEFA zahtjevala registraciju klubova na fizičko lice a u Skupštini Rudara smo bili ja, Nikola Peković, Joco Lončar i nekoliko ljudi iz PG – kaže za Pljevaljske novine Duško Šarić koji je bio 12 godina predsjednik Rudara. Tvrdi da je iz Rudara izašao krajem 2017. godine jer više nije mogao sam da finansira rad kluba, te da je tada ostao dug od 50.000 evra a „sada on iznosi vjerovatno preko 200.000 evra“.

Šarić kaže da je o svemu obavjestio upravu kluba, fudbalere i lokalnu upravi i da je tražio da opština preuzme klub.

– Klub sam ostavio na ime mog prijatelja zato što su me zamolili iz opštine, ako su me oni prevarili onda sam ja prevaren čovjek. Nudio sam bivšem gradonačelniku Đačiću, da on nađe čovjeka ili da on bude predsjednik kluba ali oni nisu htjeli. Mi smo morali nekoga da stavimo. Većina ostalih klubova je na čelo opštinskog kluba imenovala nekog čovjeka iz opštine. Ja sam bio predsjednik kluba 12 godina i uložio sam ogromna srdstva u razvoj pljevaljskog fudbala. Niko nije htio da se osvrne na klub a obraćao sam se opštini, Rudniku uglja (RU), EPCG. Za sve te od opštine godišnje bi dobijali 40.000 evra. Kako firme nisu radile, kada više nisam mogao da finansiram klub, najavio sam odlazak. Tadašnji sekretar a kasnije predjsednik Rudara Muhamed Gerina se obratio za pomoć Đačiću i oni su nastavili pola godine da finasiraju Rudar, do srediine 2018.godine. Kada je za predsjednika opštine imenovan Igor Golubović , on je organizovao sastanak sa predstvanicima RU, EPCG, Rudara -Bobanom Krstonijevićem i Jocom Lončarom. Dogovoreno je da pomognu Rudar, kako bi nastavio da igra i angažovali su Damira Čakara.

Šarić kaže da je u ljeto 2018. godine tražio da opština preuzme klub, ali da su mu učesnici sastanka Krstonijević i Lončar kazali da ga je Golubović zamolio da stanje ostane kako jeste po pitanju registracije Rudara.

– Čuo sam za izjavu Golubovića da je za tri godine u Klub opština dala 330.000 evra. Ja vjerujem da je tako iako u to vrijeme nisam bio u Klubu. Hoću da kažem predsjedniku Goluboviću, svaka čast na tome što su dali, ali ako Pljevlja imaju jaku privredu to je vrlo malo para za Rudar – kaže Šarić. On kaže da je minimum potreban za funkcionisanje prvoligaškog kluba je 350.000 evra, kaže Šarić tvrdeći da su klubovi iz Bijelog Polja (do 300.000 evra), Berana (do 150.000) i Mojkovca (100.000) koji se takmiče u drugoj ligi imali godišnje veću pomoć svojih opština nego Rudar.

Apelujem na opštinu i privredne subjekte da sačuvamo Rudar, kaže Šarić jer žalosno je da se upućuju javne molbe za pomoć kako bi se održale planirane utakmice. Ponavljam, nikada FK Rudar nije bio privatan nego smo ogromna finansijska sredstva uložili u razvoj fudbala u Pljevljima. Sutjeska ima budžet milion evra, Dečić ima preko pola miliona evra a mogu li Rudnik uglja, EPCG i opština da daju po 100.000 evra. Žalosno je da opština Pljevlja i privredni subjekati ne mogu da obezbjede 300.000 evra.Tada bih ja i moj kum Peković obezbjedili nedostajuća sredstva i dodali što fali, kako bismo svi zajedno napravili solidan klub gdje će djeca da treniraju – kazao je Šarić dodajući da je samo za rad mlađe kategorije Rudara godišnje potrebno 60.000 evra.

Na pitanje šta je bilo sa dolaskom turskih investitora u Rudar Šarić kaže da su najavljeni kao provjereni investitori, te je sedmočlana ekipa iz Turske bila na sastanku u opštini i obećala da će vratiti Rudarev dug od 150.000 evra. Na takve informacije rekao sam odlično ali ni jedna uplata od njih nije stigla.

-Ja ne moram da budem u klubu ja hoću da pomognem ako treba, mogu da budem samo navijač. Svaka čast momcima, gledam ih bore se, nisu primali plate, molim predsjednika da utiče na Gradir, RU, EPCG da izdvoje novac za fudbal. Mislim da je klub to zaslužio svojim rezultatima.– zaključuje Šarića dodajući da opstanak Rudara zavisi od volje opštine i privrednih subjekata.

Finansijska kriza Rudara dovela je do izjave iz Fudbalskog saveza CG da prvoligašima godišnje daju 80.000 evra. Predsjednik opštine za RTCG izjavio je da poslednje tri godine Rudar iz opštinskog Budžeta dobija trećinu od ukupni sredstva namjenjenih za sport 300.000 evra, pri čemu Rudar ne plaća treninge na gradskom stadionu.

Golubović je izjavio da je FK Rudar favorizovan u onosu na ostala sportska društva koja se nalaze u Pljevljma.

– Za prethodne tri godine iz opštinskog budžeta po raznim osnovama, pored Odluke o finansiranju sporta Opštine Pljevlja, za FK Rudar prbačeno preko 330.000 eura, što znači da je prosječno godišnje Fudbaski klub „Rudar“ dobijao oko 100.000 eura. FK „Rudar“ je privatni klub osnovan u skladu sa Zakonom o sportu Crne Gore. Mogu da kažem da su u povlašćenom položaju, jer termine koje koriste na stadionu ne plaćaju, s obzirom da Opština u potpunosti finansira rad Centra za sport i rekreaciju gdje se godišnje izdvaja između 140.000 i 150.000 eura za rad i funkcionsanje tog sportskog društva – kazao je Golubović ostavljajući sportskim radnicima da donesu finalno mišljenje da li je iznos sredstava koji opština daje dovoljan ili je mali “jer to može biti predmet rasprave”.

– Da li sa tim iznosom sredstava možemo da imamo prvaka u fudbalu, odbojci ili rukometu, i šta je to što je najbitnije za društveni interes po pitanju bavljenja sportom u Pljevljima, ostavljam sportskim radnicima da donesu finalno mišljenje, kazao je predsjednik opštine Golubović dodajući da postoje značajne finansijske obaveze FK „Rudar” ali nije htio „da ulazi u njihove finansije“, obzirom da su sportsko društvo koje je u privatnom vlaništvu.

-FK „Rudar“ ima svog osnivača, vlasnika i upravni odbor i kao privatno sportsko društvo osnivač je taj koji treba da uređuje sportsku politiku tog sportskog društva – izjavio je Golubović.

V.M.

Tekst objavljen u PVN u decembru 2020.