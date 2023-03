Tri godine od prvog registrovanog slučaja koronavirusa u Crnoj Gori

Na današnji dan, prije tri godine u Crnoj Gori registrovan je prvi slučaj koronavirusa. Tada smo počeli da živimo drugačiju realnost – granice i škole bile su zatvorene, ugostiteljski objekti i ulice prazne. Građani se sjećaju nevjerice i straha, s kojim se živjelo.

Do tog trenutka, prije tri godine, Crna Gora bila je jedina zemlja u Evropi bez registrovanih slučajeva koronavirusa. Uslijedila je neizvjesnost i strah od nepoznatog. Tih momenata opšte panike, prisjeća se i prvi oboljeli od kovida – Baranin Mihajlo Vukić.

„Jednostavno sve je stalo. Moja porodica i saradnici su preživjeli jedan težak period dok sam bio u bolnici. Bili su svi obilježeni u Baru i Crnoj Gori zbog mene ne mojom i ne njhovom krivicom“, kazao je Vukić.

Tada je počeo život kakav do tog trenutka nijesmo mogli zamisliti. Granice i škole bile su zatvorene, ugostiteljski objekti i ulice prazne. Šetati nijesmo smjeli, osim u paru ili sami, i to do uveče, a nekim vikendima bilo je zabranjeno napuštati domove.



Ni na građane taj period nije ostavio ljepši utisak.

Svakog dana građani su čekali nove informacije o broju zaraženih i preminulih. U početku, bilo je teško nabaviti zaštitnu masku, dezinfekciono sredstvo, a nije bilo ni dovoljno testova.

„Situacija je bila takva svuda u svijetu. Nijedan sistem nije bio dovoljno pripremljen. Važno je naučiti“, lazao je direktor IKZ Igor Galić.



Nijesu samo institucije naučile, već i svako od nas ponaosob. Mihajlo Vukić,kaže, da od tada više cijeni svaki trenutak proveden s najmilijima.

Podsjetimo, od početka epidemije, kovid-19 prebolovalo je gotovo 290 hiljada građana, a bitku s koronavirusom izgubilo je, prema zvaničnim podacima, 2 808 oboljelih.

Izvor-rtcg