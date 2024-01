Tribuna DPS-a u Pljevljima-Nacionalistička politika u Pljevljima će doživjeti krah

DPS poručio da će ta partija pobijediti „u borbi za građansko društvo“

Demokratska partija socijalista (DPS) održala je tiribinu u Pljevljima, u okviru kampanje za unutarstranačke izbore, nakon koje su poručili da će „nacionalistička politika“ u toj opštini doživjeti krah i da će DPS pobijediti „u borbi za građansko društvo“.

Na tribini su govorili kandidati za potpredsjednike DPS-a.

Privilegija je govoriti u Pljevljima, pogotovo kad vas vidim u ovolikom broju. Pljevlja su grad duboke istorijske tradicije, kad govorimo o istorijskoj ostavštini. Na Municipijum S, Husein pašinu džamiju i sve ono što su intelektualni dometi ove sredine zaista treba da bude ponosno ne samo pljevaljsko okruženje, nego i čitava Crna Gora”, poručio je kandidat za potpredsjednika DPS-a Abaz Dizdarević.

On je kazao da je u Crnoj Gori došlo do „svojevrsne regresije društva“.

“Od paradigme multikulturalnog društva, stigli smo do ovih tirada sa gradskih trgova na kojima se širi neprijateljstvo prema našim komšijama. Imam problem sa onim pjesmama koje lede srca komšijska a koja ste mogli da čujete prethodnih noći, ali koje slušamo gotovo svakog dana”, kazao je Dizdarević, kako je saopštio DPS.

Rekao je i da ga čudi to što predsjednik države Jakov Milatović i premijer Milojko Spajić ćute o pomenutom događaju u Pljevljima, na kome su se sa gradskog trga intonirale četničke pjesme.

“Milatović i Spajić vjerovatno misle da ako dovoljno jako zažmure, da se ništa od tih pjesmama neće čuti ovdje u Pljevljima. Oni propagiraju građansku politiku, a nacionalističke tirade vidimo na trgovima širom naše države”, naveo je Dizdarević. “Za razliku od drugih, mi pripadamo partiji ponosnih, pristojnih ljudi i nećemo šovinizmom odgovarati na njihov šovinizam, jer uloga DPS-a je bila i uvijek će biti emancipatorska”, zaključio je.

Dušan Raičević, takođe kandidat za potpredsjednika DPS-a, rekao je da Pljevlja počivaju na uvažavanju različitosti i da na tu činjenicu svi u Crnoj Gori treba da budu ponosni.

“Moramo da se izborimo protiv retrogradnih struja, koje se se “odvažile” da državne simbole zamijene trobojkama, predstavljajući ih svojim zastavama, kojima mi valjda treba da se poklonimo”, poručio je Raičević.

On se osvrnuo i na predstojeće unutarstranačke izbore u DPS-u.

“Ja sam srećan i ponosan što će već od 28. januara predsjednik naše partije biti Danijel Živković sa kojim sam u izbornim ciklusima koje smo zajednički nastojali da organizujemo u Baru uspjeli da izvojevamo pobjede. Jako sam ponosan na tu činjenicu kao i na sam način na koji smo radili. Pred našom partijom su mnogi izazovi, i ovo večeras, zbog čega smo se okupili, jeste prvi od tih unutarstranačkih izazova sa kojima naša partija, koja je pokrenula proces rekonstrukcije i reorganizacije, treba da se suoči”, kazao je Raičević.

“U intenzivnoj komunikaciji sa našim članovima i građanima, onako kako se to uvijek radilo, nastojaćemo da osluškujemo ono što su njihove potrebe, ono što su realni životni problemi, i na osnovu toga ćemo svi zajedno kreirati politike. To mora da bude metod rada partije na svakom mjestu u Crnoj Gori. Siguran sam da i ovdje, u Pljevljima, postoji veliki ljudski i kadrovski potencijal, da je on u svima vama koji ste se ovde okupili”, zaključio je.

Kandidat za potpredsjednika DPS-a Elvir Zvrko kazao je da su Pljevljaci ljudi „sa urođenom mudrošću i instiktom da prave dobre političke i životne odabire“.

“Ono što me posebno raduje jeste istrajnost DPS u odbrani onog što su naši ciljevi i vrijednosti za koje se zalažemo. Vi dobro znate kroz šta ste prolazili od devedesetih do danas. Ali snaga DPS leži u činjenici da smo opstali uprkos nadanjima naše političke konkurencije da ćemo nestati”, kazao je Zvrko.

Smatra da jedino DPS „ima snagu da vrati Crnu Goru na pravi put“, te da se zbog toga kao partija mora što prije vratiti na vlast, jer, kako je poručio, „jedino je DPS garant opstanka Crne Gore“.

“Razgovarajmo sa našim članovima, simpatizerima, komšijama, prijateljima. Ubijedimo ih u ispravnost naše građanske politike i superiornih vrijednosti koje zastupa naša partija. Moramo da preuzmemo odgovornost, da radimo timski, zajedno, da svi vi, ovdje okupljeni, uzmete učešće i podržite ovaj proces neposrednog izbora rukovodstva Demokratske partije socijalista”, zaključio je Zvrko.

Izvor-vijesti