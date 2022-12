Trodnevna onlajn nastava odgovor na nove prijetnje

Ministarstvo je odlučilo da se đaci vrate u klupe desetak dana pred početak zimskog raspusta, dok je iz policije, kao i u aprilu, saopšteno da preduzimaju sve aktivnosti u cilju identifikacije IP adresa sa kojih su upućeni mejlovi.

Ministarstvo prosvjete je, zbog novih prijetnji da su u školama širom Crne Gore postavljene bombe, juče odlučilo da se nastava za sve osnovce i srednjoškolce organizuje onlajn do kraja ove sedmice. Iz Uprave policije su sinoć saopštili da su obavili pregled 93 osnovne i srednje škole i utvrdili da su dojave bile lažne. Planirano je da se učenici vrate u škole u ponedjeljak, 19. decembra, odnosno 10 dana pred početak zimskog raspusta. Prvo polugodište završava se 30. decembra, dok će, prema školskom kalendaru, zimski raspust trajati do 23. januara 2023. godine. Dojave su stigle i prekjuče na mejlove nekih škola u Podgorici i jedne u Nikšiću, nakon čega su svi đaci evakuisani.

Roditelji su sve više uznemireni zbog saznanja da se ponavljaju prijetnje školama sa eksplozivnim napravama, a da do danas počinioci nijesu otkriveni. U aprilu su u dva navrata učenici takođe bili evakuisani nakon dojeva da su u svim školama postavljene bombe. Nakon toga se ispostavilo da su prijetnje bile lažne, a policija je, kao i juče, saopštila da rade na identifikaciji IP adresa sa kojih su upućeni mejlovi. Pored strahovanja za bezbjednost djece, roditeljima predstavlja problem organizacija i nagli prelazak na onlajn nastavu danas i naredna dva dana. Pojedine televizijske kuće juče su iznijele tvrdnje roditelja da je digitalnoj platformi nemoguće pristupiti.

Iz Uprave policije je saopšteno da su službenici Uprave policije izvršili detaljan pregled 93 osnovne i srednje škole, kao i područna odjeljenja u Bijelom Polju, Podgorici, Baru, Budvi i Kotoru.

Majka tri učenika Katarina Komatina za „Dan“ kaže su nove dojave o postavljenim bombama uznemiravajuće za roditelje.

– Smatram da se bezbjednosni sektor treba više potruditi da spriječi ovakve zloupotrebe i pokušaje zastrašivanja. Nedovoljne su njihove akcije. U današnje vrijeme je smiješno da jedna služba kojoj je to zadatak ne može ući u trag pošiljaocima i to procesuirati. Učestalost ovih prijetnji nekako ublažava samu opasnost što je u stvari ogroman rizik. Tako se, ne daj Bože, može doći do situacije da se smatra lažnim svaki sledeći put – a da to u jednom trenutku ne bude… iskreno se nadam da će se ovome stati na kraj – ističe Komatina.

Iz Pokreta Evropa sad poručili su da u mjesecima kada treba da se prisjećamo oslobođenja naših gradova od okupatora, nekoliko dana pred proslavu Dana oslobođenja Podgorice došli smo u situaciju da se sijanjem straha među učenicima, nastavnicima i roditeljima onemogućava proces rada obrazovnog sistema. Istakli su da ne smijemo da prihvatimo da oni koji čine stub našeg društva budu najlakša meta za one koji ekstremnim djelovanjem pokušavaju da sprovedu bilo koju političku agendu.

– Dan nakon najave „ponosnog ekstremiste“ da će blokirati sve gradove u Crnoj Gori umjesto očekivanih prijavljenih protesta, dobili smo dojave o podmetnutim bombama u osnovnim i srednjim školama širom države, navodi se u zajedničkom saopštenju članica Pokreta Evropa sad i prosvjetnih radnica Branke Marković, Ane Đelević i Jasne Jovanović.

