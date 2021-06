Proslavljen Trojčindan, rođendan crkve i zjednice Duha Svetoga

Na praznik silaska Svetog Duha na apostole – pedestenicu danas je u prisustvu velikog broja vjernika u Manastiru Svete Trojice proslavljken rođendan Crkve i održan tradicionalni Trojčindanski sabor. Svetu arhijerejski liturgiju služili su episkopi bueonsajreski i južno-centralno američiki Kirilo i mileševski Atanasije sa svešztenstvom.Vjerni narod iz Pljevalja ali i iz drugih eparhija okupio se da uzme učešće u obilježavanju ovog velikog hrišćanskog praznika.

Nakon priziv Svetog Duha i litije oko Manastira prelomljne je slavski kolač ispred Manstira i osvešano slavsko žito.

Naš Bog je savršeni Bog, bezgraničan, premudar, svezanjući, nadvremen. Živi u beskonačnosti i u vječnosti. Dejstvom Oca stvoren je sav vidljivi i nevidljivi svijet, anđeli i ljudi, nebesa i zemlja, što vidimo i ne možemo da vidimo. Ali zbog pada prvog čovjeka u grijeh, svijet se predao lijenosti, smrti, dok Sin Božiji ovaploćeni ne dođe među nas, da nas obnovi, da postane novi Adam, da sve tvori novo. Zvršivši domostroj spasenja, vrativši se svome Oce, obeća svojim učenicima drugoga utješitelja kojega će poslati od Oca. Kada se ispuni sav domostroj spasenja Svete Trojice onda je čovjek do kraja spasen a to se desilo u dan svete pedesetnice, kada je Duh Sveti u vidu ognjenih jezika sišao na apostole i pokazao jedinu pravu, savršenu zajednicu ljudi koji su sjedinjeni blagodaću Duha Svetoga, rekao je vladika Kirilo koji je govorio o domostroju Božijeg spasenja.

-Ljudi koji se srcem mole Bogu ne jednom su osjetili dejstvo Duha Svetoga. Da ne bude moja priča apstraktna svako zna da se ne kvari osvećena Bogojavljenska voda, da se kod moštiju Svetog Vasilija Ostroškog dešavju neprekidna iscjeljenja od svih bolesti, to u sve posledice djelovanja blagodati Duha Svetoga, koja je prisutna i svetoj vodi i moštima svetitelja. Naš Bog nije apstraktan Bog on je realan Bog i neprestano prebiva sa nama i nadahnjuje istoriju. Zar nije čudo Duha Svetoga što je od Manastira Svete Trojice nastao grad Pljevlja, a to je bilo samo selo na manastirskom imanju, kako piše u drevnim knjigama. A onda je nastao čitav jedan grad i blagosloven narod. Hvala narodu Pljevalja koji poštuje izvor iz kojeg su potekli i kome se vraćaju svaki put da se nadahnu Duha Svetoga. Nadam se da će grad Pljevlja sa Manastirom Svete Trojice poslužiti kao primjer i našimCetinjanima koji ovih dana ustaju na cetinjski Manastir iz koga su potekli, jer je i Cetinje izgrađeno oko cetinjskog Manastira na njegovom imanju a sada neka od te djece ustaju na izvor svoj i svoga roditelja. Sa ovog mjesta ih ukoravamo primjerom Pljevalja i blagočestivog pljevaljskog narroda da poštuju svoju svetinju, izvor odakle im dolazi život vječni i spasenja. Danas nas je sabrao Duh Sveti ali treba da znamo da smo mi ujedinjeni Duhom Svetim sa mnogim ljudima koji žive daleko odavde – besjedio je vladika Kirilo čestitajući praznik neka bi nas Bog Otac, Sin i Sveti Duh uvijek nadahnjivali i okupljali u njegovoj svetoj crkvi, opraštali naše grijehove i upravljali kako da hodimo putem spasenja.

Vladika Atansije je čestitajući praznik, rođendan Crkve, kazao da svaki praznik nosi neka svoja obilježja, a ovaj rođendan ima svoje obeležje.

-To je praznik trajanja i nastavljanja.Praznik obnvaljanja, jer Gospod hoće da i mi budemo zajednica. Kao što vladika Kirilo i reče i kao što svi oci Crkve govore, Bog upućuje na zajednicu Oca, Sina i Duha Svetoga i želi da mi budemo zajednica i da se ugledamo na njega i da mi budemo učesnici istorije. Upravo ovaj dan govori o tome da smo mi učesnici istorije. I mi smo se sabrali da se ojačamo da možemo nastaviti, trajati i djelati – poručio je Atanasije.

Arhipastirskom gramatom episkop Atanasije odlikovao je Udruženje Pljevljaka „Breznik“ iz Beograda, za „delatnu ljubav prema SPC osvedočenoj u dobročinstvu prema srpskom narodu pljevaljskog kraja i cijele Mileševske eparhije“.

Na predlog Atanasija Eparhijski Upravni odbor dodijelio je dr Momčilu Vuksanoviću visoko odlikovanje eparhije Mileševske – Orden Bijelog anđela prvoga stepena za „djelatnu ljubav prema SPC posebno pokazanoj u neumornoj i nepokolebljovoj višedecenijskoj borbi za očuvanje srpskoga imena u Crnoj Gori“.

Za revnosno služenje Bogu priznanje je dobio protojerej stavrofor Nikola Olić, da nosi časni krst i da, kako je istakao Atansije, njegovo gledanje u časni krst bilo podsticaj za još revnosnije služenje Gospodu u Crkvi njegovoj.

Danas je za sve posjetioce bio besplatan ulazak u bogatu manastirsku Riznicu u kojoj se nalaze ikone i bogoslužbeni predmeti iz 15 vijeka.Najstariji očuvani srpski kivot (darohranilnica) i skupocjeni putir izrađuju se za Svetu Trojicu 1576. godine.

Kumovi ovogodišnje slave bili su Nebojša Petrović i Slavko Kljajević.

U porti Manastira priređen je divan kulturno umjetnički program u kome su učestvovali pjesnici Milenko Jović, Budimir Dubak, Rajko Palibrk, recitatori Milica Ljiljanić, Nikolina Pejović, Mališa Vukašinović, guslar Vaso Knežević, pjesmu o junacima sa Košara pjevala je Neda Jelovac a splet igara iz Srbiije izvelo je KUD Doma kulture iz Prijepolja. Za sve prisutne priređeno je posluženje i trpeza ljubavi.

