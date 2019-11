Trovečernji filmski program u Domu kulture

Projekcije kultnih filmova

Opština Pljevlja – Sekretarijat za društvene djelatnosti organizuje niz filmskih projekcija, koje će se održati u periodu od 15 – 17 novembra u prostorijama Doma kulture Pljevlja.

Ulaz je besplatan, a besplatne ulaznice se mogu podići na dan projekcije u periodu od 12-20 časova, na biletarnici Doma kulture.

Na repertoaru su kultna ostvarenja iz perioda 80ih i 90ih godina, nagrađivana brojnim prestižnim nagradama. Ljubitelji filma će imati priliku da uživaju u tri ostvarenja:

15.11.2019. u 20h

VRELINA (HEAT) 1995 (16+)

Film izvrsnog scenarija, s isto takvom glumačkog postavom i nadahnutom režijom Michaela Manna, jedan je od najboljih predstavnika žanra kriminalističke drame.

Režija i scenario: Majkl Men

Glavne uloge: Al Paćino, Robert de Niro i Val Kilmer

Radnja filma: Neil McCauley (Robert De Niro) je lopov, jedan od najboljih. Usamljenik koji ima životni moto: ne vezuj se ni za što od čega ne možeš pobjeći za 30 sekundi. Po izlasku iz zatvora McCauley okuplja ekipu i ponovo kreće u pljačkaške pohode. Lt. Vincent Hanna (Al Pacino) je poručnik Odreda za ubojstva i pljačke u policiji Los Angelesa, koji je potpuno predan svome poslu, te mu se zbog toga raspao i privatni život, a posao je jedino što mu je preostalo.

16.11.2019. u 20h

KIŠNI ČOVJEK (RAIN MAN) 1988 (16+)

Vrlo dobar film s izvrsnim glumcima te odlično gradiranim emotivnim nabojem. Niz scena balansira između komike i tragike zahvaljujući briljantnoj glumi Dustina Hoffmana. Vrlo dobru filmsku fotografiju potpisuje John Seale.

Režija i scenario: Barry Levinson, Barry Morrow, Ronald Bass

Glavne uloge: Dastin Hofman, Tom Kruz, Valerija Golino

Radnja filma: Kada mu umre otac, s kojim se nikada nije slagao, Charlie (T. Cruise) sa svojom djevojkom Susannom (V. Golino) otputuje na sprovod. Prigodom čitanja oporuke sazna da mu je otac u nasljedstvo ostavio samo automobil i grm ruža, a 3 milijuna dolara ostavio je udruženju Cicinnati Trust. Istražujući zašto je otac donio takvu odluku, sazna da ima brata koji živi u ustanovi za psihički poremećene osobe. Raymond (D. Hoffman) je autist, čita, fotografski pamti, pogotovo brojeve, no ne povezuje činjenice. Kako bi se bolje upoznao s bratom kojeg prvi put vidi, a i kako bi se domogao 3 milijuna dolara, Charile povede Raymonda sa sobom. Isprva je grub prema Raymondu i nema strpljenja, a Susanna ga pokušava urazumiti. Raymond se boji aviona, pa prema Los Angelesu gdje Charlie živi i ima svoju tvrtku putuju autom. Charlieva namjera je da uz pomoć odvjetnika dobije starateljstvo nad Raymondom i tako se domogne nasljedstva, no putujući Charlie malo po malo počne imati više osjećaja i strpljenja za svoga brata. Kako mu je tvrtka zapala u dugove, on se s Raymondom zaputi u Las Vegas…

Film je 1989. dobio 4 Oscara (D. Hoffman za najbolju mušku ulogu; Barry Levinson za režiju; Ronald Bass i Barry Morrow za scenarij; Mark Johnson za fotografiju), Zlatni globus u nekoliko kategorija, Zlatnog medvjeda u Berlinu te još mnogobrojne nagrade i nominacije na međunarodnim filmskim festivalima.

17.11.2019. u 20h

IME RUŽE (DER NAME DER ROSE) 1986 (16+)

Film je nastao prema jednom od najcjenjenijih romana osamdesetih godina – istoimenom djelu U. Eca, kojem je uz virtuozan stil najveća odlika višestruka slojevitost značenja. Nju oskarovac Jean-Jacques Annaud (dobitnik te nagrade za film „Crno-bijelo u boji“) naravno nije potpuno mogao sačuvati, tako da je Eco, nezadovoljan ekranizacijom, rekao da film nema nikakve dodirne točke s njegovom knjigom. Annaud je, međutim, na temelju fabule romana napravio samosvojno zanimljivo djelo, kojem su mane pronalazili oni koji su od njega očekivali nemoguće – vjernu reprodukciju književnog predloška.

Režija i scenario: Jean-Jacques Annaud, Umberto Eco, Andrew Birkin

Glavne uloge: Sean Connery, Christian Slater, Helmut Qualtinger

Radnja filma: Godine 1327. ugledni engleski franjevac (S. Connery) dolazi sa svojim učenikom (C. Slater) u benediktinsku opatiju na sjeveru Italije, gdje će se raspravljati o budućnosti Katoličke crkve u kojoj tada postoji nekoliko različitih, međusobno suprostavljenih struja. Prije nego što stiže većina uzvanika događa se nekoliko zagonetnih umorstava. Engleski ih svećenik nastoji riješiti na način koji pomalo podsjeća na kasnije istrage Sherlocka Holmesa, što potpuno odudara od vremena u kojem se zbiva radnja. Uz to, on nailazi na već staro neprijateljstvo inkvizitora (F. Murray Abraham) koji u tim zbivanjima vidi djelovanje đavolskih sila, a u Englezu njihova pomagača.